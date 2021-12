Lexus veut faire revivre la LFA... et devenir 100% électrique

Dans le cadre d’une annonce sur ses futurs plans d’électrification, le géant nippon Toyota a mentionné que sa marque de luxe Lexus ne vendra que des véhicules électriques en Amérique du Nord, en Europe et en Chine d’ici 2030, puis à travers le monde d’ici 2035.

Comme vous le savez, Lexus ne possède encore aucun modèle 100% à batterie dans sa gamme, mais les choses vont changer à court terme avec le multisegment RZ. D’ailleurs, ce dernier faisait partie des 16 concepts entrevus lors de la présentation de Toyota. Un dévoilement officiel aura lieu prochainement, mais c’est la première fois que la compagnie nous le montrait.

Le Lexus RZ arrivera sur le marché en 2022 comme modèle 2023, inspiré du concept LF-Z Électrifié et basé sur la même plateforme e-TNGA que le Toyota bZ4X. Outre le rouage intégral entièrement variable de série et la direction électronique, les détails techniques ne sont pas encore connus, mais attendez-vous à quelque chose de plus performant que chez Toyota. Lexus promet une « expérience de conduite de plus haut niveau ».

Photo: Toyota

En termes de design, la silhouette du RZ ressemble à celle du bZ4X, mais on reconnaît facilement la signature de Lexus, notamment avec le traitement de la partie avant qui reprend la forme de la calandre en sablier. Il y a moins d’éléments contrastants et le véhicule dans son ensemble paraît plus élégant.

Une héritière de la LFA

Un autre concept qui a beaucoup attiré notre attention durant la présentation d’aujourd’hui est une supervoiture électrique qui se voudrait en quelque sorte l’héritière spirituelle de la fameuse Lexus LFA.

Le modèle adopte une posture très basse et large, avec un long museau à la Dodge Viper dominé par une nouvelle interprétation du design de Lexus. C’est vraiment très réussi, incluant les ajouts aérodynamiques au bas de la carrosserie.

Photo: Toyota

Malheureusement, comme pour tous les autres concepts présentés, il n’y a pas d’images de l’intérieur. Par contre, tenez-vous bien : Lexus parle d’accélérations de 0 à 100 km/h en moins de 2,5 secondes – presque aussi rapides qu’une Tesla Model S Plaid. Une batterie à semi-conducteurs (électrolyte solide) serait employée et permettrait de parcourir environ 700 kilomètres selon les estimations du constructeur.

Bien entendu, il faudra se montrer patient, car ce genre de coupé sport électrique ne rejoindra pas le catalogue de Lexus avant plusieurs années, mais le fait de savoir qu’il figure dans les plans de production est quand même excitant. Ne manquez pas de jeter un coup d'oeil à la galerie de photo au haut de la page!

