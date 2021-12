Pourquoi les taux de financement diffèrent d'une marque à l'autre?

Pourquoi est-ce que l’intérêt sur le financement de certains modèles de voitures est soudainement aussi élevé chez certains constructeurs?

Bonjour Mayeen,

Il est vrai que dans le cas de certains modèles, les taux des manufacturiers dépassent parfois 6%. Pendant ce temps, d’autres proposent 0,9%, voire 0%. Maintenant, vous remarquerez que les taux élevés sont majoritairement attribuables sur des véhicules qui sont très recherchés. En fait, là où l’offre est inférieure à la demande.

Je vous dirais que l’on observe actuellement chez Toyota des taux qui sont généralement nettement supérieurs à l’industrie. Par exemple, on offre un taux de location à 6,09% et de financement à 3,79% sur un RAV4 Prime de l’année 2021, alors que l’année s’achève. Des taux qui sont considérés comme abusifs par rapport au marché réel. Cela dit, pour un constructeur comme Toyota, il s’agit de profit supplémentaire. Toyota ne peut vendre son véhicule à prix plus élevé, bien que la demande soit très forte, mais peut se reprendre avec des primes sur le financement qui sont plutôt salées.

Vous avez donc raison de pointer cet élément du doigt, et de magasiner un véhicule en fonction de vos besoins et désirs, mais aussi en fonction de son accessibilité financière. Parce qu’entre deux véhicules vendus au même prix, comme un Ford Escape financé à 4,49% et un Kia Sportage financé à 1,99%, on peut se retrouver avec un coût de revient plus élevé par plus de 3 500 $.

