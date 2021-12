Pourquoi le Volkswagen Amarok n'est-il pas vendu au Québec?

Pourquoi est-ce que Volkswagen ne vend pas sa camionnette Amarok au Canada?

Il faut d’abord savoir que telle que vous la connaissez, la camionnette Amarok est en fin de carrière. Plusieurs marchés européens l’ont déjà abandonnée alors qu’elle poursuit toujours sa route du côté de l’Amérique du Sud. Or, pour avoir conduit ce véhicule, je peux vous dire qu’elle serait mal adaptée aux besoins de notre marché.

Bien qu’elle soit perçue dans certains pays comme un véhicule de luxe, l’Amarok n’offre pas nécessairement tout le confort et les commodités des camionnettes aujourd’hui vendues chez nous. Sa conception vieillissante la ferait mal paraître à côté de modèles plus modernes qui proposent également plus de capacités.

Il est évident que pour les mêmes raisons qui expliquent la disparition de la Golf et du Touareg sur notre marché, l’Amarok ne pourrait connaître chez nous un succès commercial intéressant. Et pour cause, un prix de vente qui serait beaucoup trop élevé face à la concurrence. Volkswagen Canada, il y a plusieurs années, avait d’ailleurs déjà étudié la question en collaboration avec ses concessionnaires, et en était venu à la conclusion qu’il serait impossible d’être compétitif dans le segment avec ce modèle.

À l’aube d’être complètement renouvelée, la camionnette Amarok de prochaine génération partagera sa structure et plusieurs de ses éléments techniques avec le nouveau Ford Ranger. Non pas celui qui serait vendu ici, mais bien le modèle destiné à d’autres continents, qui sera passablement différent du nôtre.

Si un jour Volkswagen intègre le marché de la camionnette en Amérique du Nord, il faut plutôt imaginer un véhicule dérivé de l’Atlas ou du Tiguan, comme les modèles Tarok et Atlas Tanoak présentés il y a quelques années sous forme de prototypes.

