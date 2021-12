Les 10 balados les plus écoutés de l'année

En partenariat avec QUB Radio, Le Guide de l’auto produit trois balados : Le Guide de l’auto (avec Antoine Joubert et Germain Goyer), Podcast de chars (avec Frédéric Mercier / Marc-André Gauthier et Germain Goyer) et Au Volant (avec Gabriel Gélinas).

Alors que l’année 2021 tire à sa fin, nous vous proposons d’écouter ou de réécouter les extraits qui ont été les plus populaires au cours des douze derniers mois.

10. Le Québec et les batteries de voitures électriques - Au Volant

Au fil de la dernière décennie, la technologie entourant les batteries des véhicules électriques a évolué à la vitesse de l’éclair. Pour en discuter, Gabriel Gélinas s’est entretenu avec Karim Zaghib, une sommité mondiale dans le développement des batteries.

9. L'essai routier des véhicules les plus attendus pour 2022 - Le Guide de l'auto

En tant que membre du jury membre du jury du North American Car, Truck and Utility of The Year (NACTOY), Antoine Joubert a pu mettre à l’essai les véhicules les plus attendus pour 2022. Parmi eux, notons le Rivian R1T, les Volkswagen Golf GTI et Golf R ainsi que le Ford Maverick. Il a partagé ses premières impressions de conduite avec les auditeurs.

8. Des véhicules électriques chinois bientôt en vente au Canada - Le Guide de l'auto

Imperium Motors, un importateur de véhicules électriques chinois, établira son réseau de concessionnaires au pays au cours des prochains mois. Très curieux et enthousiastes face à l’arrivée d’un nouveau joueur qui entend révolutionner à sa manière le marché. Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu le président d’Imperium Motors pour le Canada.

7. Le son des voitures électriques - Au Volant

À l’exception de la friction des pneus sur le bitume, les voitures sont essentiellement silencieuses. Pour assurer la sécurité des piétons, la Audi e-tron GT émet des sons artificiels. L’animateur revient sur cette caractéristique particulière.

6. Les voitures qui pourraient prendre de la valeur - Podcast de chars

Dans la grande majorité des cas, l’achat d’une voiture représente une dépense. Or, il arrive, dans certains cas, que certains modèles voient leur valeur grimper au fil du temps. Bien qu’ils n’aient pas de boule de cristal entre les mains, dans cet épisode de Podcast de chars, Marc-André Gauthier et Germain Goyer ont identifié certains modèles qui pourraient voir leur valeur monter dans les années à venir.

5. Gino Chouinard nous révèle les voitures qu'il a possédées - Le Guide de l'auto

Animateur adoré de l’émission Salut Bonjour sur la chaîne TVA, Gino Chouinard était de passage à l’émission Le Guide de l’auto. Il en a profité pour se remémorer avec nostalgie les premières voitures qu’il a possédées ainsi que son intérêt marqué pour les véhicules électriques.

4. Les voitures hybrides rechargeables, une bonne solution? - Podcast de chars

Alors que le prix du litre d’essence tend à être de plus en plus cher, nombreux sont les automobilistes qui envisagent l’achat d’un véhicule électrifié. À mi-chemin entre la voiture à essence celle qui est entièrement électrique, on retrouve l’hybride et l’hybride rechargeable.

3. Entrevue avec Michel Gaucher, huissier de justice - Le Guide de l'auto

Connu pour avoir été à la barre de l’émission télévisée Huissiers, Michel Gauthier, qui est lui-même huissier de justice, peut compter sur une grande expérience en matière de saisie, notamment d’automobiles. Afin d’informer les automobilistes sur leurs droits et leurs responsabilités, il était de passage au micro du Guide de l’auto en mars dernier.

2. Les 10 voitures neuves les moins chères - Podcast de chars

Au pays, les véhicules tendent à être de plus en plus chers et les aubaines se font de plus en plus rares. Pour tenter d’épauler les consommateurs en quête d’un petit prix, Frédéric Mercier et Germain Goyer ont dressé le palmarès des véhicules neufs les moins chers du marché.

1. 10 modèles qui coûtent beaucoup trop cher d’essence - Podcast de chars

Alors que le litre d’essence tend à coûter de plus en plus cher, les consommateurs québécois sont visiblement conscientisés par la consommation de leur véhicule et le prix du carburant.