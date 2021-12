[VIDÉO] Les 10 modèles 2022 les moins fiables selon Consumer Reports

Après le palmarès des modèles les plus fiables, Consumer Reports a révélé son top 10 des véhicules les plus problématiques pour l’année 2022.

Ces résultats sont basés sur de nombreux tests effectués avec l’ensemble des véhicules sur le marché et une enquête auprès de centaines de propriétaires.

Afin d’évaluer les modèles les plus problématiques, Consumer Reports a étudié 17 domaines problématiques. Ceux-ci vont des nuisances, telles que les freins qui grincent et les garnitures intérieures cassées, aux principales déceptions, comme les réparations de transmission hors garantie et les failles avec les systèmes à quatre roues motrices.

Parmi les marques dont vous devriez vous méfier à ce chapitre, on retrouve Lincoln, Tesla, Jeep, Genesis et Volkswagen. Plusieurs sont toutefois absentes du classement, soit parce qu’elles ont trop peu de modèles dans leur gamme ou que les données à leur sujet sont insuffisantes. Il s’agit d’Alfa Romeo, Dodge, Fiat, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mitsubishi et Polestar.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour connaitre le palmarès!