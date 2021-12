Toyota GR Corolla : une Corolla sur les stéroïdes sera dévoilée bientôt

Ce n’est plus un secret pour personne maintenant : Toyota prépare une version haute performance de la Corolla et celle-ci sera commercialisée en Amérique du Nord. Qui aurait cru ça il y a cinq ans à peine?

Le dévoilement de la voiture, qui devrait s’appeler GR Corolla, semble de plus en plus imminent à en juger par les différents clins d’œil publiés récemment sur le compte Instagram de la division américaine de Toyota.

Une première image nous montrait l’intérieur, avec une boîte automatique à la place d’une manuelle. Sur le tableau de bord, on pouvait lire « G:16 » en référence au moteur G16E-GTS turbocompressé à trois cylindres de la GR Yaris vendue à l’étranger. Ceci laisse croire que la GR Corolla emploiera une mécanique semblable (peut-être avec un cylindre de plus?), développant près de 270 chevaux et presque autant de livres-pied de couple.

Photo: Toyota

Tout comme sa petite sœur, la GR Corolla devrait également être munie d’un rouage intégral avec différentiel à glissement limité Torsen. D’ailleurs, le système porte le nom « GR Four » et c’est ce qui est écrit sur l’un des conteneurs dans la photo au haut de l'article. La voiture camouflée qui apparaît en arrière-plan semble elle aussi avoir cette mention sur ses portières.

Dans la catégorie des compactes sportives à hayon, les Honda Civic Type R, Hyundai Veloster N et Volkswagen Golf GTI sont toutes à traction. Seule la Golf R (beaucoup plus puissante maintenant avec ses 315 chevaux) possède quatre roues motrices. La Subaru WRX, pour sa part, n’est offerte qu’en format berline.

Restez bien à l’affût dans les prochaines semaines : la Toyota GR Corolla risque se montrer enfin au grand jour. On aura alors tous les détails et plusieurs images à vous partager.

En vidéo : Combien coûte... le Toyota Corolla Cross 2022?