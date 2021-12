Nissan Rogue 2022 : cinq choses à savoir

Après avoir été complètement renouvelé en 2021, le Nissan Rogue continue de progresser pour l’année-modèle 2022. Si son style demeure inchangé, il y a du nouveau au sujet des groupes motopropulseurs.

Voici cinq choses à savoir sur le Nissan Rogue 2022.

Nouveau moteur au menu

Photo: Julien Amado

Pour 2022, Nissan veut rendre le Rogue plus puissant, plus économe en carburant et plus amusant à conduire. C’est là qu’entre en scène le nouveau moteur trois cylindres turbocompressé de 1,5 litre.

Ce nouveau moteur génère une puissance de 201 chevaux et un couple de 225 lb-pi. L’ensemble travaille de pair avec une boîte à variation continue et au système à quatre roues motrices. La cote de consommation est de 7,6 L/100 km, selon Ressources naturelles Canada.

Par ailleurs, les clients peuvent toujours opter pour le quatre cylindres 2,5 litres qui développe 181 chevaux et 181 lb-pi de couple. Ce moteur peut être jumelé au rouage à traction ou intégral. La consommation d’essence fluctue entre 8,1 et 8,3 L/100 km, en fonction de la version choisie.

Contrairement à certains modèles rivaux comme le Toyota RAV4 ou le Hyundai Tucson, le Nissan Rogue ne propose toujours pas de version hybride.

Boîte de vitesses de nouvelle génération

Photo: Julien Amado

La boîte de vitesses Xtronic de Nissan a complètement été revue. Elle offre dorénavant une couverture du rapport de vitesse 17% plus large et une friction inférieure de 32% (par rapport à la transmission précédente).

Nissan promet une sensation d’accélération plus agréable, tout en permettant au Rogue de réaliser une meilleure consommation de carburant. Notez cependant que cette transmission est optionnelle.

Plusieurs technologies à bord

Photo: Nissan

À l’intérieur, les passagers du Nissan Rogue sont accueillis par les sièges Zéro gravité, inspirés des technologies de la NASA. L’instrumentation intègre un moniteur de sept pouces avec des cadrans analogiques. Un tableau de bord complètement numérique de 12,3 pouces est optionnel.

Le système d’infodivertissement est compatible avec les applications Apple CarPlay et Android Auto. Les options incluent un écran multifonction de neuf pouces, un affichage tête haute qui mesure 10,8 pouces et la recharge par induction pour téléphone intelligent.

Sécuritaire

Photo: Julien Amado

Au chapitre de la sécurité, le Nissan Rogue détient la distinction Top Safety Pick + de la part de l’organisme américain Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

De série, toutes les versions du Rogue incluent les aides à la conduite du bouclier de sécurité 360 de Nissan. Nous retrouvons entre autres le système de freinage d'urgence avec détection de piétons, le système de surveillance des angles morts, le système d'alerte de circulation transversale, le système d’aide au maintien dans la voie et le système de freinage d'urgence en marche arrière.

Le système d’assistance ProPILOT arrive avec plusieurs éléments comme le régulateur de vitesse intelligent. Il faut cependant débourser un supplément pour avoir accès à la technologie.

Combien coûte le Rogue?

Photo: Julien Amado

Les modèles d’entrée de gamme sont munis du moteur 2,5 litres, alors que les versions plus huppées équipent exclusivement le nouveau bloc à trois cylindres.

Voici la liste de prix :

S (traction) avec 2,5 L : 28 998 $ S (intégral) avec 2,5 L : 31 298 $ SV (intégral) : 35 598 $ SV Premium (intégral) : 37 598 $ SL : 39 998 $ Platine : 41 998 $

Le Nissan Rogue 2022 sera disponible chez les concessionnaires en début d’année.

En vidéo: essai routier virtuel du Nissan Rogue 2021