Porsche Taycan GTS Sport Turismo 2022 : à l'essai sur les routes californiennes

Avec la GTS Sport Turismo 2022, Porsche ajoute une autre configuration à la gamme des Taycan, laquelle était composée jusqu’à présent d’une berline et de la Cross Turismo avec garde au sol surélevée.

Pour sa Taycan Sport Turismo, Porsche reprend donc la recette de la Panamera à moteur thermique, aussi disponible en ces deux mêmes configurations.

C’est au Salon de l’auto de Los Angeles que Porsche a procédé au dévoilement en première mondiale de la nouvelle Taycan GTS berline et de la Taycan GTS Sport. Une semaine plus tard, nous avons pu prendre le volant de la berline Taycan GTS sur le circuit de Willow Springs, mais aussi celui de la GTS Sport Turismo sur les splendides routes de la Californie, notamment sur la superbe Angeles Crest Highway, une enfilade de virages en montagne, serpentant sur une centaine kilomètres de Pasadena jusqu’à Wrightwood.

Une autonomie bonifiée

Selon le standard WLTP, la variante GTS est celle qui dispose de la plus grande autonomie de la gamme Taycan puisqu’elle est chiffrée à 504 km. Pour ce faire, Porsche a revu le protocole d’utilisation de l’énergie de la batterie de 93,4 kWh, et cette optimisation de la gestion d’énergie sera déployée sur toutes les autres moutures de la Taycan dès 2022.

Concrètement, cette nouvelle gestion signifie que toutes les Taycan auront 20 km supplémentaires d’autonomie, selon Porsche. Le standard WLTP, toujours plus optimiste, ne correspond pas vraiment à l’autonomie réelle de la voiture, mais il est permis d’espérer que l’on puisse atteindre près de 400 km d’autonomie, dans les meilleures conditions d’usage normal, au volant de la Taycan GTS.

Photo: Porsche AG

Une dynamique de pointe

La Porsche Taycan GTS Sport Turismo s’intercale entre les Taycan 4S et Taycan Turbo en ce qui a trait aux performances. D’ailleurs, son moteur avant est celui d’une 4S alors que son moteur arrière est emprunté à la Turbo.

Sur la route sinueuse qu’est Angeles Crest Highway, on sent très bien la poussée soutenue vers l’avant, mais celle-ci n’est pas aussi vive que celle de la Turbo ou de la Turbo S, le couple maximal étant chiffré à 626 lb-pi alors que la puissance totale est de 509 ch, ou 590 en mode Overboost.

Toutefois, la GTS priorise le train arrière pour ce qui est de la répartition du couple, laquelle est par défaut de 80% sur le train arrière et de 20% sur l’avant. Bien évidemment, cette répartition est modifiée en continu selon les conditions, mais on sent très bien que la GTS adopte une dynamique semblable à celle d’une voiture de type propulsion, ce qui la rend un peu plus incisive en virage, d’autant plus que la GTS est équipée de série du différentiel actif jumelé au moteur arrière.

Par ailleurs, on s’attend à ce que la Taycan Sport Turismo soit éventuellement disponible avec d’autres motorisations que celle retenue pour la GTS.

Photo: Porsche AG

Suspensions plus fermes

Par rapport aux Taycan Turbo et Turbo S, la suspension pneumatique adaptative de la GTS a des calibrations plus fermes de 20% en vue d’améliorer la dynamique en virage. De plus, la direction active aux quatre roues, offerte en option, est réglée différemment sur la GTS, toujours afin de la rendre plus maniable et plus directe. Sur ce magnifique ruban d’asphalte, la GTS impressionne avec sa direction qui est un modèle de précision et de linéarité et elle s’accroche au bitume avec hargne, malgré sa masse de plus de 2 800 kilos.

Photo: Porsche AG

Nouveau style de carrosserie

Pour ce nouveau style de carrosserie, les designers ont choisi de reprendre la ligne de toit de la Taycan Cross Turismo, laquelle accorde un dégagement accru en hauteur aux places arrière ainsi qu’un volume de chargement pouvant désormais atteindre 1 200 litres.

Côté look, la Taycan GTS Sport Turismo est conforme aux autres modèles GTS avec ses éléments de carrosserie en noir et son habitacle avec inserts réalisés en aluminium brossé noir anodisé. L’ensemble Sport Chrono fait partie de la dotation de série, et un toit panoramique doté d’un film à cristaux liquides à commande électrique permettant de doser l’intensité de la lumière qui pénètre dans l’habitacle est en option.

Photo: Porsche AG

Le prix de départ de la Taycan GTS Sport Turismo est de 152 700 $, soit 2 600 $ de plus que la Taycan GTS berline. Comme toujours chez Porsche, la liste d’équipements optionnels est très longue et les tarifs associés sont très élevés. La Taycan GTS Sport Turismo arrivera en concession dès le deuxième trimestre de 2022, accompagnée de la berline Taycan GTS.