Quoi choisir entre une Porsche 911 et une Cayman GT4?

J’aimerais me gâter en me payant une Porsche d’ici deux ou trois ans, pour ma retraite. Gardez en tête que la voiture doit conserver sa valeur le plus possible. Que choisiriez-vous entre une Porsche 911 Carrera de base et une Cayman GT4? Finalement, est-ce vrai qu’il me faudra patienter environ deux ans?

Bonjour Alain,

Pour l’attente, c’est malheureusement le cas : un minimum de 18 mois pour la 911 et facilement deux ans pour la Cayman GT4.

Évidemment, vous regardez deux véhicules bien différents. La 911 est une auto « du quotidien » beaucoup plus facile à vivre et confortable, bien que ses performances demeurent exceptionnelles. Elle est magnifique, très fiable, mais Porsche la considère comme étant une voiture de série, certainement moins rare que la Cayman GT4.

La 911 est donc à envisager si vous recherchez une voiture de promenade plutôt que de la pure performance. Toutefois, elle pourrait se déprécier un peu plus rapidement que la Cayman GT4. En fait, la dépréciation pour ce genre de modèle est très faible, en raison d’une demande toujours supérieure à l’offre.

Voyez la Cayman GT4 comme une véritable voiture de piste, légale pour la route. Son confort est limité, voire inexistant, mais elle vous procurera un plaisir de conduite sans égal. Une sportive avec laquelle vous faites corps, ultramaniable et qui réalise des accélérations franchement impressionnantes. Naturellement, celle-ci représente un meilleur « investissement » dans la mesure où elle ne perdra pratiquement aucune valeur. À preuve, vous pouvez trouver sur le marché d’occasion des modèles de deux ou trois ans vendus au prix d’une neuve, parfois même un peu plus. Cela dit, je ne conseillerais pas l’achat de ce modèle dans l’usagé puisque la plupart des gens qui s’achètent ce type de bagnole font du circuit ou les malmènent sérieusement.

Je comprends qu’il soit difficile de trancher sans faire l’essai de ces voitures. Or, si vous n’avez pas l’intention de faire du circuit et si vous recherchez minimalement un peu de confort, il vaut probablement mieux vous tourner vers la 911. À la fois plus accessible et conviviale, vous pourrez aisément la revendre à bon prix si un jour vous vous en lassez.

