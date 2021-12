Genesis G90 2023 : une nouvelle génération plus élégante

Modernisée il y a deux ans, la grande berline de luxe Genesis G90 accouche maintenant d’une nouvelle génération. Présentée pour la première fois en direct de la Corée, celle-ci devrait arriver au Canada l’an prochain comme modèle 2023.

Selon la compagnie, il s’agit de la plus élégante interprétation à ce jour de la philosophie de design appelée « élégance athlétique ». Difficile de dire le contraire.

L’extérieur s’inspire bien sûr des G70 et G80 fraîchement redessinées. Comme sur la première, la calandre ressemble davantage à un diamant par sa forme. De plus, elle réunit deux motifs G-Matrix superposés dans le but de créer un effet tridimensionnel.

Photo: Genesis

Les phares à DEL amincis (dont les lignes se poursuivent sur les ailes de l’autre côté des passages de roues) et les jantes au design très élaboré sont uniques dans la gamme de Genesis. En passant, le capot couvre toute l’étendue du devant, incluant le haut des ailes, permettant ainsi de réduire les jonctions entre les panneaux de carrosserie.

La partie arrière de la nouvelle G90 est résolument plus moderne et sportive. Le coffre est toujours orné de l'emblème lettré Genesis en son centre, mais l’arc créé par sa pointe qui s’étire jusqu’aux ailes est du plus bel effet. Les feux arrière sur deux lignes sont beaucoup plus discrets et élégants eux aussi.

Photo: Genesis

Malheureusement, il n’y aucune image de l’intérieur pour l’instant, ni aucun détail sur la motorisation. Tout indique que le V8 de 5 litres sera éliminé et remplacé par un V6 biturbo de 3,5 litres, offert en option dans les G80 et GV80.

Genesis nous dit que plus d'informations sur le modèle nord-américain seront publiées dans les prochains mois, alors continuez de suivre Le Guide de l’auto pour ne rien manquer.

En vidéo : notre essai de la Genesis G90 2020