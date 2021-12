En vidéo : on a conduit le Mercedes-Benz EQB 100% électrique

Toyota et Lexus : de nouveaux systèmes multimédia qui changent tout

Si vous lisez nos essais routiers ou êtes familier avec les interfaces multimédia de Toyota et de Lexus , vous savez qu’elles ne sont pas parmi les meilleures ni les plus conviviales qui soient. Heureusement, c’est en train de changer. À commencer par les Toyota Tundra et Lexus NX 2022 …