Une nouvelle configuration de base pour les Chevrolet Silverado et GMC Sierra

Comme on l’a vu plus tôt cet automne, les Chevrolet Silverado et GMC Sierra profitent d’une importante mise à jour pour l’année-modèle 2022. Leur arrivée sur le marché est prévue pour le printemps.

On apprend maintenant que le constructeur General Motors a décidé d’ajouter une configuration de base qui réduit ces deux camionnettes à leur plus simple expression : cabine simple à deux portes et caisse standard de 6,6 pieds.

Toutefois, comme un porte-parole l’a confirmé au site Car and Driver, les consommateurs ne pourront l’avoir qu’en version d’entrée de gamme, soit WT chez Chevrolet et Pro chez GMC.

Jusqu’à maintenant, les Silverado et Sierra de nouvelle génération proposaient la cabine simple seulement avec la caisse longue 8,1 pieds, la caisse standard étant réservée aux cabines double et multiplace. Cette dernière peut également s’accompagner d’une caisse courte (5,8 pieds).

Photo: General Motors

En ajoutant la nouvelle configuration, GM s’adresse aux acheteurs de camionnettes – peu nombreux, il faut le dire – qui recherchent un modèle plus rudimentaire, c’est-à-dire qui n’ont pas besoin de transporter plus de trois personnes ni de charger des longs items, par exemple des feuilles de contreplaqué.

Pourquoi alors ne se tournent-ils pas vers une camionnette intermédiaire comme un Colorado ou un Canyon? On comprend que c’est parce que la puissance, la charge utile ou la capacité de remorquage ne leur convient pas, tout simplement.

En passant, Ford offre lui aussi un F-150 à cabine simple avec caisse de 6,5 pieds, uniquement en versions XL et XLT. Chez Ram, pour obtenir une telle configuration, il faut se tourner vers le Ram 1500 Classic basé sur l’ancienne génération.

Photo: General Motors

Les prix des Chevrolet Silverado et GMC Sierra 2022 seront annoncés plus tard. Rappelons que le premier se dote d’une nouvelle version ZR2 axée sur la conduite hors route et le second, de versions Denali Ultimate et AT4X. Les deux jouissent en outre d’un habitacle joliment modernisé (comprenant un écran multimédia de 13,4 pouces) et d’un moteur à quatre cylindres avec plus de couple.

