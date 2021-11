Tesla Model S Plaid : des freins aussi chers qu’une Honda Civic!

La Tesla Model S Plaid est la nouvelle voiture porte-étendard du constructeur californien, capable d’atteindre 100 km/h en 2,1 secondes et de franchir le quart de mille en 9,23 secondes grâce à ses trois moteurs électriques qui développent ensemble une puissance de 1 020 chevaux.

Pour ceux qui voudraient quand même rehausser ses performances en piste, la compagnie va offrir une série d’options et d’accessoires. Premier item en liste : un ensemble de freins en céramique carbone.

Évidemment, on connaît plusieurs autres voitures qui sont disponibles avec de tels freins plus résistants. Ce qui retient l’attention ici, c’est le prix : 25 400 $. Oui, vous avez bien lu. C’est à peu près l’équivalent de la nouvelle Honda Civic 2022!

Même la grande rivale de la Model S Plaid, la Porsche Taycan Turbo/Turbo S, est loin d’en demander autant, soit 7 400 $ au maximum.

Photo: Tesla

Tesla mentionne sur son site : « Conçu pour l'expérience ultime sur piste, le kit de freins en céramique de carbone Model S Plaid est un ensemble de matériel complet qui offre une puissance de freinage maximale et reproductible pendant la conduite hautes performances. »

L’ensemble comprend de tout nouveaux disques en carbure de carbone-silicium d’un diamètre de 410 mm, qui offrent une durabilité et une gestion thermique maximales à haute température, des étriers forgés en une seule pièce avec six pistons à l’avant et quatre pistons à l’arrière, des plaquettes de frein hautes performances et du liquide de frein formulé pour les hautes températures.

Il est compatible uniquement avec la Model S Plaid équipée de roues Arachnides de 21 pouces et pourra être commandé à partir du milieu de l’année 2022. Considérant que la voiture coûte à la base 169 990 $ (au moment d’écrire ces lignes), qu’est-ce 25 000 $ de plus?

