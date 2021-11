Kia Niro 2023 : un nouveau design percutant

Le Kia Niro, ce petit multisegment disponible en versions hybride, hybride rechargeable et 100% électrique, se réinvente considérablement pour sa deuxième génération, qui vient d’être dévoilée au Salon de l’auto de Séoul, en Corée du Sud.

L’arrivée de ce nouveau Niro au Canada est prévue l’an prochain comme modèle 2023.

Tout nouveau design

Redessiné de fond en comble, le Kia Niro reprend la philosophie des « Opposés réunis » du constructeur coréen, à l’instar du multisegment électrique EV6 et du VUS compact Sportage hybride 2023.

Photo: Kia

L’influence du concept Habaniro de 2019 est également évidente dans le traitement angulaire et très moderne de la partie avant (incluant la signature des phares), la garniture sur les arches de roues avant qui se prolonge dans le bas des flancs, le style des roues en alliage, le panneau vertical contrastant derrière les portes arrière, les longs et minces feux arrière en forme de boomerang de même que l’aileron au sommet du hayon.

Dans l’ensemble, c’est très réussi. Et on applaudit Kia pour s’être éloigné une fois de plus de la calandre en « nez de tigre » qui commence sérieusement à faire son temps.

Photo: Kia

Habitacle prêt pour le futur

Le décor intérieur du Kia Niro 2023 n’est pas moins impressionnant. Comme dans les plus récents produits de la marque, une large interface combine un tableau de bord numérique derrière le volant et un écran tactile au centre. Sous ce dernier, on retrouve une rangée de commandes tactiles pour la climatisation.

La console, dont la garniture au fini noir lustré risque malheureusement de se salir et s’égratigner rapidement, réunit le bouton de démarrage, les commandes du volant et des sièges chauffants ainsi que le sélecteur de vitesses en forme de molette.

Photo: Kia

Plusieurs matériaux recyclés ou écoresponsables sont employés, comme de la tapisserie recyclée pour la doublure de plafond et un revêtement à base de feuilles d’eucalyptus pour les sièges. Sur les portières, la peinture utilisée est exempte de particules de benzène, de toluène et de xylène.

Soulignons par ailleurs l’éclairage ambient et les sièges amincis qui augmentent l’espace sans sacrifier le confort, promet Kia.

Photo: Kia

La compagnie n’a pas donné de détails concernant les différentes motorisations du Niro 2023, mais ne vous attendez pas à de gros changements. Il serait quand même souhaitable que le Niro électrique augmente son autonomie à plus de 400 kilomètres (actuellement 385) afin de suivre une bonne partie de la concurrence.

Plus de détails seront annoncés par Kia au cours des prochains mois. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner à notre infolettre!

En vidéo : Revoyez le concept Habaniro qui sert d'inspiration au Kia Niro 2023