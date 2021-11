Tesla Model 3 : une hausse de prix la rend inéligible à la subvention fédérale

La toute dernière décision de Tesla Canada risque de déplaire à bien des clients potentiels de la Model 3.

En effet, la compagnie vient d’augmenter le prix de la version à roues motrices arrière à 59 990 $, ce qui la rend inéligible à la subvention fédérale de 5 000 $ pour les véhicules électriques.

Rappelons que le gouvernement a fixé la limite à 45 000 $ pour les véhicules à six places ou moins, mais que les versions plus coûteuses de ces véhicules sont également admissibles à un incitatif à l'achat, pourvu que leur PDSF ne dépasse pas 55 000 $.

Du même coup, il ne servait plus vraiment à rien pour Tesla de maintenir la version exclusive au Canada qui était limitée électroniquement à 151 kilomètres d’autonomie et affichée tout juste en dessous des 45 000 $.

Photo: Tesla

Comme l’indique le gouvernement fédéral sur son site web, tous les clients qui ont commandé une Model 3 éligible avant le 23 novembre 2021 à 20h (HNE) vont quand même recevoir l’incitatif de 5 000 $ en vertu du programme iVZE.

Bien qu’il représente une hausse considérable, le nouveau prix choisi par Tesla pour la Model 3 à propulsion est quand même stratégique. En demeurant sous la barre des 60 000 $, la voiture se qualifie toujours pour la subvention de 8 000 $ du gouvernement du Québec.

Notez par contre que le délai de livraison est plus long. Tesla l’estime à juin 2022, alors qu’une Model 3 Longue autonomie peut être livrée en février et une version Performance, dès le mois prochain, selon ce qui est affiché présentement sur son configurateur en ligne. D’un autre côté, ces deux Model 3 plus dispendieuses ont également vu leurs prix être augmentés, soit de 2 000 $ chacune.

