Le Porsche Cayenne pourrait avoir un grand frère

Si le Cayenne a dérangé beaucoup d’amateurs de Porsche lors de son arrivée dans la gamme en 2003, qu’en sera-t-il du futur VUS à trois rangées de sièges que prépare le fabricant allemand de voitures sport?

Une ébauche de ce véhicule – plus long, plus large et plus spacieux que le Cayenne, qui est limité à cinq places – a été présentée la semaine dernière à des concessionnaires américains de Porsche, selon ce que rapporte Automotive News.

L’un d’eux le décrit comme ayant un style déjanté, avec une silhouette qui mélange berline et multisegment. Un autre parle d’un derrière plat en ajoutant que ça ne ressemble nullement au Cayenne ni au Macan, les deux modèles les plus populaires de Porsche.

Aucune annonce officielle n’a été faite jusqu’à maintenant. La compagnie se contente de dire qu’elle est toujours très ouverte à partager de nouvelles idées, même si celles-ci ne se matérialisent pas.

Traduction : rien ne serait coulé dans le béton pour l’instant.

Photo: Marc Lachapelle

Si un gros VUS figure bel et bien dans les plans de Porsche, préparez-vous quand même à patienter. Toujours selon Automotive News, sa mise en marché ne surviendrait que durant la seconde moitié de la décennie.

Un lancement aussi tardif laisse croire que le développement est encore à un stade très préliminaire. Il n’a pas non plus été question des moteurs lors de la réunion avec les concessionnaires, mais une version hybride rechargeable serait certainement incluse.

Rappelons qu’Audi, la compagnie sœur de Porsche au sein du groupe Volkswagen, propose un VUS à trois rangées, le Q7. D’ailleurs, ce dernier repose sur la même plateforme que le Cayenne.

N’en déplaise aux puristes, un plus gros VUS de Porsche viendrait combler un vide en réponse à une tendance de l’industrie. Les utilitaires prennent de l’expansion et deviennent de plus en plus luxueux, comme le démontrent les nouveaux Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer. Et un tel véhicule serait sans doute très profitable pour Porsche, qui a besoin de ressources pour financer ses futurs modèles et technologies électriques.

