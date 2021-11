Nissan Sentra 2015 : un bon achat?

Mon fils de 20 ans projette l’achat d’une Nissan Sentra 2015 de 104 000 km. Est-ce un bon choix?

Bonjour Alexandre,

La Nissan Sentra est attrayante car elle est très abordable et extrêmement frugale à la pompe. On peut décemment conserver une moyenne combinée ville/route de l’ordre de 6,5 L/100 km, avec de l’essence ordinaire. Il s’agit d’une voiture confortable, spacieuse, et qui offre l’avantage d’être pour un jeune moins coûteuse en assurance qu’une Honda Civic ou qu’une Mazda3.

Hélas, son point faible demeure la transmission CVT. Une boîte non seulement décevante au chapitre du rendement, mais également fragile. Il n’est pas rare de voir des transmissions rendre l’âme sur ces modèles avant la fin de la garantie. Maintenant, étant donné que la Nissan que vous convoitez n’est plus couverte par une garantie, il serait dans ce cas fortement suggéré de vous en procurer une, si bien sûr vous considérez toujours ce modèle. Si tel est le cas, assurez-vous ainsi que les entretiens de la transmission ont été faits et de faire à votre tour les vidanges d’huile et de filtre à la période prescrite.

Autrement, la Nissan Sentra n’aurait comme point faible qu’une vulnérabilité à la corrosion, ce que vous pouvez contrer avec un simple traitement antirouille annuel. Du reste, il s’agit d’une très bonne voiture. À vous de voir si vous souhaitez débourser pour une garantie prolongée qui vous procurerait sans doute une certaine tranquillité d’esprit.

