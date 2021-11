Scion tC d'occasion : un bon achat?

Je suis étudiant et j’ai l’œil sur une Scion tC 2014 de 116 000 km et j’aimerais connaître votre opinion à son sujet.

-----------------

Bonjour Louis-Félix,

La Scion tC aurait sans doute eu beaucoup plus de succès si elle avait porté l’écusson Toyota. En quelque sorte, un coupé sport dérivant de la Corolla, mais qui a une dynamique de conduite intéressante et une fiabilité tout aussi impressionnante que celle d’une berline Corolla.

Photo: Toyota Canada

Sur le plan mécanique, rien à craindre. L’auto partage ses composants avec plusieurs autres produits Toyota et ne coûte que très peu au chapitre de l’entretien. Il s’agit donc d’une voiture fiable et durable s’accompagnant d’un faible coût de revient, à laquelle on ne reproche qu’une finition parfois sommaire et un niveau sonore élevé. D’ailleurs, sachez que les craquements issus du hayon sont fréquents, n’occasionnant toutefois pas d’autres désagréments que le bruit qui en découle.

La Scion tC est donc un choix très rationnel mais également amusant. Assurez-vous cependant que le précédent propriétaire en a pris soin, puisque plusieurs de ces modèles ont souvent été malmenés.

