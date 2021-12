Honda Civic ou Hyundai Kona électrique?

Je cherche un véhicule économique, qu'il soit électrique ou pas. J’ai pensé au Hyundai Kona électrique et à la Honda Civic, mais j’aimerais avoir d’autres suggestions. Que me conseillez-vous?

Bonjour Mathieu,

Les véhicules que vous citez n'appartiennent pas à la même catégorie. Le Hyundai Kona électrique est un petit VUS, tandis que la Honda Civic est une voiture compacte. En ce qui concerne la propulsion, il est clair qu'un véhicule à batterie vous coûtera beaucoup moins cher à utiliser qu'une voiture à essence. C'est encore plus vrai ces derniers temps, où le prix du carburant a fortement augmenté alors que le coût de l'électricité demeure très compétitif. Sans oublier les rabais gouvernementaux, pouvant atteindre 13 000 $ et qui baissent le coût d'acquisition des véhicules électriques éligibles.

Le seul frein à l'achat d'un véhicule électrique, c'est si vous stationnez votre véhicules dans la rue et que vous ne pouvez pas le brancher à une borne de recharge à la maison. Dans ce cas, il faudrait obligatoirement aller brancher la voiture sur des bornes publiques, ce qui est plus contraignant et pas vraiment pratique au quotidien.

Dans la catégorie des véhicules électriques, le Kona est un bon choix. Ses performances sont amplement suffisantes pour un usage quotidien, et son habitacle propose un espace adéquat. Dans cette catégorie, vous pourriez aussi regarder du côté des Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV. Deux modèles très similaires, qui proposent un rapport prix/autonomie/prestation tout à fait convaincant. GM a récemment connu des ratés avec les batteries et a interrompu la production. Cela dit, le constructeur s'est montré très transparent et semble en voie de trouver la solution au problème rencontré avec son fournisseur de batterie.

En ce qui concerne les véhicules à essence, la Honda Civic 2022 est clairement la meilleure voiture compacte que vous puissiez acheter actuellement. Bien construite, performante et agréable à conduire, elle se place au sommet de la catégorie aujourd'hui. Une autre compacte qui pourrait être intéressante si l'économie d'essence est importante pour vous, c'est la Toyota Corolla. Valeur sûre du segment, fiable et éprouvée, elle peut-être équipée d'une motorisation hybride qui abaisse notablement la consommation de carburant. Alors que la Civic affiche une moyenne combinée d'environ 7 L/100 km, la Toyota diminue cette valeur à seulement 4,5 L/100 km.

En conclusion, sachez que si vous souhaitez conserver votre véhicule longtemps ou que votre kilométrage annuel est important, la voiture électrique sera la plus économique. Pour le prix d'achat, le choix le plus rentable serait d'opter pour un véhicule éligible aux rabais gouvernementaux qui peuvent atteindre 13 000 $, comme le Hyundai Kona ou les Chevrolet Bolt EV et EUV.

