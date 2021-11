Le Salon de l’auto de Québec sera de retour en 2022

Tout comme à Montréal, il y aura bel et bien un Salon de l’auto en présentiel en 2022 à Québec. La 40e édition de l’événement organisé au Centre de foires d’ExpoCité se tiendra du 8 au 13 mars, coïncidant encore une fois avec la semaine de relâche.

Rappelons que le dernier rendez-vous s’était produit en 2020, juste avant que la pandémie de COVID-19 ne force l’annulation des grands rassemblements. En 2021, une formule virtuelle s’étirant sur tout le mois de mars avait été mise en place.

La Corporation Mobilis, promoteur du Salon international de l’auto de Québec, a réalisé un sondage auprès de plus de 7 000 anciens visiteurs et 85 % d’entre eux disent qu’ils seront présents en 2022 même si certaines mesures sanitaires (port du masque et distanciation) demeurent en vigueur.

Photo: SIAQ

« Je suis très satisfait de cette réponse plus que positive de la part du public. Québec est une ville de passionnés d’automobile et cela se ressent chaque année dans l’engouement qui est provoqué par le Salon de l’auto. Nous sommes très heureux d’être de retour à notre formule régulière après un an d’absence », a déclaré Charles Drouin, chef de la direction de la Corporation Mobilis et directeur général du Salon international de l’auto de Québec.

Maintenant, combien de marques automobiles seront représentées? La liste finale reste à préciser. Un avertissement à celles qui pensent bouder l’événement : le sondage indique que plus de 50% des gens percevraient de façon négative les compagnies absentes au Salon.

Alfa Romeo, Audi, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Fiat, Ford, GMC, Hyundai, Kia, Lincoln Nissan, Porsche, Subaru, Toyota et Volvo auraient déjà confirmé leur participation pour 2022.

