Acura TLX SH-AWD 2017 : un bon achat?

Je souhaite me procurer une Acura TLX 2017 avec le système SH-AWD. Quel est votre avis à son sujet?

Bonjour Maxime,

L’Acura TLX avec le rouage intégral est fort intéressante. D’abord, parce qu’elle est dotée d’un excellent moteur V6, mais aussi parce que le rouage intégral à vecteur de couple est extrêmement performant.

Face aux voitures allemandes rivales, la TLX fournit plus d’espace et de confort, bien que son coffre soit plus ou moins bien découpé. Vous apprécierez la richesse de l’équipement, les performances et les faibles coûts d’entretien comparativement à la concurrence, puisque cette berline exploite plusieurs éléments issus de modèles Honda de grande série. Il est toutefois important de savoir que le différentiel arrière requiert un entretien périodique qu’il est impératif de faire et que trop de propriétaires ont négligé. Lors de l’inspection, insistez sur cet élément précis.

Parmi les points faibles, notons le rendement plus ou moins précis de la transmission ZF à neuf rapports, laquelle ne livre pas la marchandise avec la même précision que la boîte à double embrayage qui équipe les modèles à quatre cylindres. On reproche aussi à cette TLX une ergonomie discutable du côté du poste de conduite central, avec ses deux écrans superposés inutilement complexes à utiliser.

En revanche, le prix de la TLX est plus abordable que la moyenne parce que la voiture fait un peu bande à part par rapport aux Audi A4, BMW Série 3 et Mercedes-Benz Classe C.

Bref, cette automobile n’a pas à rougir devant la concurrence, proposant des performances honorables et une fiabilité nettement supérieure à la moyenne.