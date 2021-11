Le Salon de l’auto de Montréal sera officiellement de retour en janvier 2022

Après une pause forcée par la COVID-19 l’an dernier, le Salon de l’auto de Montréal sera de retour au Palais des congrès du 21 au 30 janvier 2022.

Selon un sondage réalisé auprès de visiteurs du Salon des années précédentes, pas moins de 86% des répondants auraient indiqué qu’il serait probable, très probable ou certain qu’ils assistent à cette prochaine édition.

Un salon pas comme avant

Malgré ce grand retour, il ne faut pas s’attendre à ce que le Salon de l’auto ressemble comme deux gouttes d’eau à celui tenu en janvier 2020.

« La reprise des activités et l’assouplissement des mesures sanitaires nous permettent enfin d’être de retour, mais ce n’est pas un retour à la normale. On pense que c’est important de repartir le Salon en 2022 pour offrir un événement aux passionnés de l’automobile, mais ce ne sont pas tous les manufacturiers qui seront présents » mentionne Luis Pereira, directeur exécutif.

Le Salon estime qu’environ la moitié des constructeurs automobiles seront représentés. Et il n’y a pas que la COVID-19 en cause. « Les manufacturiers qui annulent leur participation à tous les grands salons canadiens motivent leur absence par une pénurie de véhicules et des ventes à la baisse », explique M.Pereira.

Plus de détails quant aux attractions présentées et à l’identité des constructeurs participants seront annoncés au cours des prochaines semaines. Le passeport vaccinal sera requis pour accéder à l’évènement.

