Quel véhicule utilitaire acheter avec un budget de 12 000 $?

Je suis un peu perdu dans mes recherches. Je désire un véhicule utilitaire qui me procurera un certain confort de roulement et qui sera relativement fiable. Je conduis actuellement une Hyundai Elantra 2013 et le confort de mon ancienne Lexus GS 300 2006 me manque cruellement.

J’ai un budget de 12 000 $. J’ai vu des Jeep Grand Cherokee 2011 de plus de 200 000 kilomètres, mais je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée. Le Lexus RX est intéressant, mais je n’aime pas le modèle de troisième génération. Je suis à court d’idée. Je préférais éviter le Mitsubishi Outlander et le Honda CR-V, car je trouve qu’ils portent trop dur.

Bonjour Kevin,

Berline intermédiaire de luxe, la Lexus GS est définitivement plus confortable et luxueuse que l’Elantra. Son empattement est plus long, son moteur à six cylindres est plus onctueux et la qualité des matériaux est supérieure. Qui plus est, ces berlines japonaises vieillissent généralement très bien et il n’est pas rare de les voir parcourir plusieurs centaines de milliers de kilomètres sans pépins majeurs.

Pour ce qui est de votre prochain véhicule, nous sommes tentés de vous diriger vers la Subaru Outback. Très pratique et logeable avec son hayon, l’Outback est légèrement surélevée par rapport à la Legacy de laquelle est elle est dérivée. Son rouage intégral est définitivement un atout.

Avec un budget d’environ 12 000 $ vous pourriez mettre la main sur un exemplaire autour de 2013 qui aura plus ou moins 160 000 kilomètres. Rappelons qu’à cette période, l’Outback pouvait être livrée avec un moteur à quatre cylindres à plat de 2,5 L ou un moteur à six cylindres à plat de 3,6 L. Bien que le plus petit des deux moteurs pouvait être jumelé à une transmission manuelle à six rapports, ces versions ne sont pas des plus courantes. Plus souple et plus performant, le moteur à six cylindres est légèrement plus énergivore.

Comme toujours lorsqu’il est question d’un véhicule d’occasion, nous vous recommandons de vous assurer de connaître l’historique et l’entretien du véhicule convoité. De plus, une inspection par un mécanicien de confiance, avant de conclure la transaction, est toujours conseillée.

