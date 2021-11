Goodyear teste son propre pneu sans air sur une Tesla Model 3

Michelin n’est pas le seul fabricant de pneus à travailler sur un modèle increvable « sans air ». Goodyear fait de même de son côté et prévoit en commercialiser d’ici la fin de la décennie.

Le pneu que développe le géant américain est avant tout conçu pour les véhicules électriques et autonomes de demain. Comme on le sait, les premiers ne transportent habituellement pas de roue de secours et les seconds ne pourront tout simplement pas se permettre d’être ralentis par une crevaison.

Cet été, Goodyear a effectué des tests avec une navette autonome en collaboration avec la Société de transport de Jacksonville, en Floride. Maintenant, c’est au tour d’une Tesla Model 3.

« Dans le cadre de son engagement à favoriser la mobilité maintenant et dans le futur, Goodyear transpose les tests de son pneu sans air aux véhicules électriques de performance, explique la compagnie. Après avoir réussi des tests de durabilité à des vitesses allant jusqu’à 100 mi/h (160 km/h), Goodyear a récemment mis à l’épreuve cette alternative de pneus à son centre d’essai d’Akron (Ohio). »

La vidéo des tests avec la Model 3 nous provient du site InsideEVs :

Selon Goodyear, la voiture a roulé et complété des manœuvres avec succès à des vitesses allant jusqu’à 55 mi/h (88 km/h). Ça semble effectivement convaincant, même si on remarque que certains changements de direction rapides sont un peu plus laborieux.

Le développement se poursuit et, tel que mentionné plus tôt, Goodyear se donne encore plusieurs années avant de mettre sur le marché des pneus sans air. Leur conception et leur fabrication nécessitent davantage d’efforts et de ressources, mais la promesse est un pneu plus sécuritaire, plus durable et plus écoresponsable qui ne demande aucun entretien, insiste Goodyear.

Évidemment, il reste la question du coût pour les consommateurs, sans oublier les conditions météo. Par exemple, qu’arrive-t-il lorsque la neige remplit les espaces entre les nombreuses poutrelles internes du pneu? On a bien hâte que Goodyear et Michelin fassent ce genre de test!

En vidéo : Michelin et GM dévoilent un prototype de pneu increvable