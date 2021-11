Tesla ouvrira une usine en Ontario

Le maire de Markham, en Ontario, Frank Scarpitti, vient d’annoncer par le biais de son compte Twitter que Tesla prévoit y ouvrir prochainement une usine – non pas pour des véhicules, mais plutôt pour de l’équipement de production.

« Je suis ravi de vous dire que Tesla Canada se joint à notre écosystème automobile et technologique déjà très solide en implantant une usine de fabrication dans la ville de Markham », écrit-il.

Welcome Tesla look forward to official launch. You are a great addition the “future car” cluster of companies in @cityofmarkham pic.twitter.com/9ZRU2lWyEO