Audi A8 2022 : nouveau look et variante exclusive pour la Chine

L’Audi A8 change de look pour l’année-modèle 2022, et sera disponible au Canada dès l’été prochain avec un prix de départ qui sera communiqué peu avant sa commercialisation.

Il s’agit principalement d’une refonte esthétique pour le modèle le plus luxueux de la marque, mais Audi a également décidé de construire une nouvelle A8L Horch, plus longue et plus luxueuse, laquelle sera exclusivement réservée au marché chinois, qui absorbe à lui seul près de 60% des A8 vendues à l’échelle mondiale.

La A8 est un modèle phare pour la marque d’Ingolstadt, et ce, depuis son lancement au Salon de l’auto de Genève en 1994 où cette grande berline de luxe se distinguait par sa structure entièrement en aluminium, désignée ASF pour Aluminium Space Frame. Au cours de son histoire, la A8 a toujours été le modèle par lequel toutes les innovations techniques de la marque ont été déployées, et ce fut encore le cas pour la génération actuelle de la A8, lancée en 2017. Celle-ci pouvait être dotée d’une suspension active permettant de contrôler l’inclinaison de la caisse en virage ou de mieux absorber les bosses et inégalités de la chaussée en ajustant au préalable les liaisons au sol en fonction des images captées par une caméra montée à l’avant de la voiture .

Aujourd’hui, les innovations techniques, comme la suspension active offerte en option sur la A8 et de série sur la S8, font invariablement partie de l’arsenal de la grande berline de luxe, tout comme le système de conduite semi-autonome de niveau 2 Plus, lequel est livré de série en Allemagne, qui permet à la voiture de contrôler ses mouvements longitudinaux et latéraux à toutes les vitesses.

Un look de prestige

Pour 2022, la A8 fait peau neuve avec une calandre Singleframe redessinée comportant une ligne transversale en son centre qui donne une certaine verticalité à l’ensemble. Aussi, une bande de chrome borde la « lèvre », laquelle rejoint des éléments verticaux ajoutés sur les côtés de la partie avant de la voiture.

La A8 reçoit de nouveaux blocs optiques, et les phares Matrix LED intègrent le logo illuminé des quatre anneaux de la marque. À l’arrière, les feux sont de type OLED et plusieurs signatures visuelles sont paramétrables par l’acheteur.

Pour la première fois, Audi propose une variante S-Line de la A8 qui se démarque par une calandre au look sport rappelant celle de la S8, ainsi que par des sièges embossés avec l’inscription S-Line, et des jantes en alliage de 21 pouces livrables en option. Quatre nouvelles couleurs sont au programme pour la A8, dont plusieurs sont disponibles avec un fini mat, et pas moins de 15 styles de jantes sont offerts, dont des jantes noires, une première pour ce modèle.

Photo: Audi AG

Motorisations reconduites

Comme toujours, les places arrière avec sièges Relaxation sont disponibles sur la A8L à empattement allongé. Ces sièges ont des dossiers inclinables ainsi qu’un repose-pied qui se déploie depuis les sièges avant, en plus d’être chauffants, ventilés et dotés de fonctions de massage.

Les motorisations actuelles sont reconduites, ce qui signifie que les A8 vendues chez nous feront encore appel au V8 biturbo et que la variante hybride rechargeable sera offerte sur notre marché. La refonte de la A8 signale aussi qu’une S8 redessinée se pointera prochainement avec un look plus typé et un moteur développant 536 chevaux. La S8 sera équipée de série de la suspension active et du différentiel arrière sport quattro.

Photo: Audi AG

La A8L Horch exclusive à la Chine

Le marché de la Chine étant le premier en importance pour l’Audi A8, les concepteurs ont donc choisi de créer la A8L Horch, évoquant la célèbre marque allemande absorbée par Auto Union, l’ancêtre de Audi.

La A8L Horch est plus longue de 13 centimètres et se singularise par son toit panoramique de plus grande taille, sa calandre comportant des éléments verticaux, des jantes en alliage spécifiques et des écussons apposés sur sa carrosserie.

Photo: Audi AG

L’aspect bling-bling est indéniable, et bien que la A8L Horch soit réservée au marché chinois, le manufacturier n’exclut pas la possibilité de la vendre sur d’autres marchés à l’international si la demande pour ce modèle se manifeste.