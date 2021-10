Range Rover 2022 : une limousine tout-terrain de nouvelle génération

Le VUS de luxe original se refait toute une beauté pour l’année-modèle 2022. On parle ici de l’emblématique Land Rover Range Rover, qui après 50 ans d’existence devient une véritable limousine tout-terrain.

Reposant sur une nouvelle architecture longitudinale modulaire flexible (MLA-Flex) et ne perdant rien de ses capacités tout-terrain légendaires, le véhicule sera disponible chez nous en deux versions, soit SE et Autobiography, ainsi qu’une édition spéciale de lancement appelée Première édition. Il y aura des modèles à empattement court offrant cinq places et d’autres à empattement long comprenant une troisième rangée de sièges pour un total de sept places.

Un Range Rover SV suivra un an plus tard, démontrant tout le potentiel de personnalisation de la division SVO (Special Vehicle Operations) de Land Rover. Ne manquez pas son somptueux habitacle Signature SV à quatre places individuelles.

En outre, deux groupes motopropulseurs différents seront proposés – avant que la compagnie n’ajoute en 2023 un nouveau Range Rover hybride rechargeable (avec la promesse de 100 kilomètres d’autonomie électrique) et en 2024 son tout premier Range Rover 100% électrique.

Le premier, appelé P400, est un six cylindres turbocompressé de 3,0 litres avec hybridation légère utilisant une batterie de 48 volts. Il génère 395 chevaux. Le second porte le nom P530 et consiste en un V8 de 4,4 litres signé BMW qui produit 523 chevaux.

Photo: Land Rover

Par ailleurs, chaque Range Rover 2022 bénéficie d’un système de direction aux quatre roues pour plus de stabilité à haute vitesse et une plus grande manœuvrabilité à basse vitesse. Le diamètre de braquage devient ainsi le plus court de tous les véhicules Land Rover. À cela s’ajoutent une suspension pneumatique ajustable guidée par GPS et un rouage intégral intelligent dont les capteurs analysent la route 100 fois par seconde pour mieux distribuer le couple.

Si l’extérieur change discrètement, l’intérieur impressionne davantage. C’est la première fois que le Range Rover compte sur un écran tactile incurvé de 13,1 pouces, qui semble flotter au-dessus de la planche de bord, et SiriusXM avec 360L. Le nouveau tableau de bord numérique devant le conducteur, lui, mesure 13,7 pouces et il est possible de le configurer à notre guise.

Photo: Land Rover

L’assistant Alexa d’Amazon est inclus tout comme Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Puis, des mises à jour logicielles à distance pour plus de 70 modules électroniques permettront au véhicule d’évoluer avec le temps.

Les occupants arrière sont choyés avec un nouveau système de divertissement optionnel comprenant des écrans tactiles HD ajustables de 11,4 pouces et un autre écran de huit pouces disponible à même l’accoudoir central pour contrôler les sièges et la climatisation/chauffage.

Photo: Land Rover

Enfin, un plus grand choix de matériaux intérieurs s’offre aux acheteurs, dont un nouveau tissu haut de gamme combinant les fibres Ultrafabrics et Kvadrat pour ceux qui ne veulent pas de cuir.

Produit à l’usine de Solihull, en Angleterre, le nouveau Land Rover Range Rover 2022 sera en vente au Canada à compter d’avril. Les prix varient de 126 400 $ pour le modèle P400 SE jusqu’à 182 200 $ pour le modèle P530 Première édition.

