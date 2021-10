Mercedes-Benz SL 2022 : le V8 demeure, le rouage intégral s'ajoute

Après avoir présenté l’intérieur de sa nouvelle SL 2022 il y a quelques mois, Mercedes-Benz nous a finalement fourni plus d’explications techniques à propos de sa dernière création.

D’après les éléments qui nous ont été communiqués, de nombreux changements ont été opérés pour cette nouvelle génération. Le plus visible est évidemment le retour d’un toit souple à la place de l’élément rétractable du modèle sortant. Il s’escamote en 15 secondes et peut-être actionné jusqu’à 50 km/h. Mercedes-Benz annonce un gain total de 21 kg grâce au retour à une toile au lieu d’un toit dur.

Autre modification notable, la nouvelle SL peut accueillir quantre occupants (format 2+2), ce qui a nécessité le développement d’une toute nouvelle plate-forme. Mêlant l’aluminium, le magnésium, l’acier et les matériaux composites, elle a été dessinée pour être électrifiée dans le futur. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, elle ne partage rien avec le châssis de l’ancienne SL ou de l’AMG GT Roadster.

Mercedes-Benz a également annoncé l’arrivée d’une aérodynamique active, avec des volets mobiles à l’avant ainsi qu’un aileron rétractable à l’arrière. Cela permet de profiter d’un maximum d’appui aérodynamique ou d’une meilleure pénétration dans l’air lorsque les conditions l’exigent.

Les V8 continuent

Si l’arrêt des moteurs V8 guette certains véhicules chez Mercedes-Benz, ce ne sera pas le cas de la SL 2022 qui conserve un bloc à 8 cylindres. D’une cylindrée de 4 litres et dopé par deux turbocompresseurs, il ne développe pas la même puissance selon la version retenue. Les SL 55 profitent d’une cavalerie de 476 chevaux, tandis que les SL 63 peuvent compter sur 585 chevaux. Le couple s’établit respectivement à 516 et 590 lb-pi.

L’augmentation des performances est principalement due à une cartographie moteur différente ainsi qu’à une pression de suralimentation augmentée. Les deux versions de la SL sont équipées d’une boîte de vitesses à double embrayage à 9 rapports, qui remplace l’ancienne transmission traditionnelle à convertisseur de couple.

Modification importante cette année, le rouage intégral fait son apparition sur cette nouvelle génération. Grâce à un embrayage électromécanique placé entre les trains avant et arrière, ainsi qu’un différentiel à glissement limité, la voiture peut répartir le couple pour maximiser l’adhérence et la traction.

Pour améliorer la maniabilité ainsi que la vivacité, Mercedes-Benz a ajouté quatre roues directrices. Sous les 100 km/h, les roues arrière braquent dans le sens inverse de celles de l’avant pour braquer très court. Au-delà de cette vitesse, toutes les roues tournent dans le même sens, au bénéfice de la tenue de route.

Ajoutez à tout cela un train avant qui découple la suspension et la direction pour affiner le ressenti du conducteur ainsi qu’une suspension active mêlant hydraulique et électronique de pointe (AMG active ride control), et vous mesurez combien cette nouvelle SL est un modèle de haute technologie.

Un habitacle tourné vers le futur

À l’intérieur, on découvre un habitacle notablement modernisé. Les boutons en quantité industrielle laissent maintenant place à un design nettement plus épuré, dominé par deux écrans.

Une instrumentation numérique fait face au conducteur, qui peut aussi interagir avec un grand écran central de 11,9 pouces) intégrant la technologie MBUX chère à Mercedes-Benz. Le constructeur annonce un système multimédia de nouvelle génération, doté d’une intelligence artificielle capable de s’adapter aux goûts du conducteur.

Grâce à toutes ces informations, on en sait désormais plus à propos de cette SL. Il reste à connaître le prix et la disponibilité, qui n’ont pas encore été dévoilés par Mercedes-Benz au moment d’écrire ces lignes.