Combien coûte… l'Acura TLX Type S 2021?

Acura ramène la célèbre nomenclature Type S avec la TLX 2021.

Cette appellation a pour but de dynamiser l'offre de la marque japonaise. Par ailleurs, d’autres véhicules adopteront le sigle Type S dans un futur proche.

Après en avoir fait l'essai pour une première fois, le chroniqueur du Guide de l'auto Antoine Joubert explique que la TLX Type S a une approche différente de la majorité de la concurrence, notamment causée par ses proportions supérieures.

De plus, Antoine suggère que la berline a un comportement routier singulier. Il précise que le rouage intégral SH-AWD fonctionne avec les roues motrices avant et peut redistribuer son couple aux roues arrière, et non l’inverse comme la compétition.

Photo: Acura

Sur le plan de la conduite, le chroniqueur aime la précision de la direction, le confort, le freinage performant ainsi que la motorisation. Parlant du moteur, la TLX est dotée d’un V6 3,0 litres qui développe 355 chevaux et 354 lb-pi de couple.

Antoine poursuit en disant qu’il apprécie aussi la sonorité de celui-ci. « C’est un moteur qui ne s’essouffle jamais », s’exclame-t-il. Par ailleurs, le moulin est jumelé à une boite à dix rapports.

Et la concurrence? Pensez aux allemandes Mercedes-Benz Classe C, BMW Série 3, Audi A4 et A5, ou encore l’américaine Cadillac CT5 ; sans oublier l’Alfa Romeo Giulia, l’Infiniti Q50, la Kia Stinger, les Lexus ES et IS ainsi que la Volvo S60.

Malgré tout, Antoine considère la Genesis G70 équipée du moteur V6 3,3 litres turbocompressé comme étant la rivale la plus proche.

Le modèle à l’essai est garni de l’ensemble Aero qui ajoute les becquets de bas de caisse arrière et latéraux. De plus, cette version a les vitres teintées et le pavillon teint en noir.

Photo: Acura

Assis dans l’habitacle, Antoine apprécie la planche de bord puisqu’elle est plus élégante que par le passé, même si elle « requiert un certain temps d’adaptation dû à sa complexité ».

Le chroniqueur ajoute également que le système de reconnaissance vocale fonctionne très bien, et ce, même en français!

Au cours d'une capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet de l'Acura TLX Type S 2021... et dévoile sa gamme de prix!

À voir aussi : Antoine Joubert présente l'Acura TLX 2021