Cette Ferrari LaFerrari unique au monde ira bientôt à l’encan

L’éphémère et très exclusive Ferrari LaFerrari n’a été produite qu’en 499 exemplaires, sans compter les 209 LaFerrari Aperta (décapotables) qui ont suivi et les deux autres construits expressément pour des encans de bienfaisance. Celle qui sera mise aux enchères par RM Sotheby's le 6 novembre est unique au monde.

Pourquoi? Eh bien, c’est la seule qui est peinte en Vinaccia, une sorte de couleur prune, avec un intérieur brun Pelle Chiodi Di Garofano. Ce n’est évidemment pas une combinaison qui plaira à tous les acheteurs potentiels, mais sa rareté retient immanquablement l’attention.

La voiture arbore également un becquet avant, des jupes latérales et un diffuseur arrière au fini noir satiné ainsi que des roues en alliage de couleur grise et des étriers de freins noirs. Un système permet de relever automatiquement le devant pour ne pas abîmer la précieuse carrosserie. Pour couronner le tout, un ensemble de bagages assorti est inclus.

Photo: RM Sotheby's

C’est un collectionneur basé en Suisse qui a fait l’acquisition de cette LaFerrari en 2016. Elle se retrouve aujourd’hui en possession du consignataire en Angleterre. On a oublié de vous mentionner qu’elle n’a que 918 milles (1 477 kilomètres) dans le corps.

Selon RM Sotheby’s, sa valeur s’élève à près de 3,4 millions $ américains, soit l’équivalent de 4,2 millions $ canadiens avec le taux de change en vigueur actuellement.

Photo: RM Sotheby's

C’est quand même loin du record pour une LaFerrari. En 2016, un coupé fabriqué spécialement pour amasser des fonds servant à reconstruire un secteur de l’Italie détruit par un tremblement de terre s’est vendu pour 7 millions $ américains. Un an plus tard, Ferrari a créé une 210e LaFerrari Aperta pour l’organisme Save the Children et celle-ci a récolté pas moins de 10 millions $ américains.

Au fait, la LaFerrari est une supervoiture hybride combinant un V12 de 6,3 litres avec deux moteurs électriques. Sa puissance totale s’élève à 950 chevaux, à peine 46 de moins que la nouvelle Ferrari SF90 Stradale.

