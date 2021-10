Quel avenir attend la Subaru Impreza?

Connaissez-vous les intentions de Subaru avec l’Impreza? Doit-on s’attendre à ce que le constructeur l’abandonne au cours des prochaines années pour laisser toute la patinoire au Crosstrek? Peut-on espérer une Impreza à boîte manuelle à six rapports et l’ajout du moteur de 2,5 L?

-------------------------

Bonjour Robert,

Malheureusement, nous ne détenons pas de boule de cristal et les constructeurs sont généralement peu friands face à l’idée de commenter sur les produits à venir. Or, suite à la réception de votre question, Le Guide de l’auto a contacté le département des relations publiques de Subaru Canada, qui s’est contenté de rappeler que l’Impreza allait continuer d’être commercialisée pour l’année-modèle 2022.

Photo: Germain Goyer

Rappelons-nous que le constructeur japonais est débarqué avec la cinquième génération du modèle en 2017. Sans ne rien enlever à l’efficacité de la voiture, force est d’admettre qu’elle a pris quelques rides depuis. Elle n’est pas aussi raffinée et silencieuse que ses rivales, mais son rouage intégral demeure l’une de ses grandes forces. Dans la suite logique des choses, Subaru devrait donc être en train de peaufiner le développement du modèle de sixième génération. À moins que le modèle soit carrément abandonné, comme vous l’évoquiez.

Il faut savoir que la voiture compacte vit une période difficile, et particulièrement dans le cas de celles qui disposent d’un hayon. En effet, alors que les Américains ont carrément quitté le marché des compactes en retirant notamment les Chevrolet Cruze et Ford Focus, d’autres comme Volkswagen et Hyundai n’ont pas renouvelé leur compacte à hayon (Golf et Elantra GT) pour notre marché.

À l’inverse, d’autres constructeurs comme Mazda, Kia et Honda, par exemple, persistent encore malgré les difficultés rencontrées ces dernières années.

Rappelons aussi que 2014 était l’ultime année de commercialisation de la Subaru WRX à cinq portes et qu’on a simplement conservé la berline. À cet effet, il est d’ailleurs clair qu’il ne faut pas s’attendre à un retour d’une version à hayon à court ou moyen terme. Subaru entend-elle réserver le même traitement à l’Impreza? C’est possible, mais rendu là, c’est de la pure spéculation. L’Impreza berline serait la porte d’entrée chez le constructeur et celui qui désire un véhicule de ce format avec un hayon serait simplement dirigé vers le Crosstrek. C’est possible.

Pour ce qui est de l’idée de lui greffer le moteur à quatre cylindres à plat de 2,5 L, elle est de plus intéressantes à notre avis bien personnel. Or, on ne parierait pas sur la concrétisation de cette hypothèse.

En vidéo: qu'en est-il de la fiabilité de Subaru?