Mini Shorty : quand « mini » n’est pas assez petit

La Mini Shorty, vous connaissez? Ce n’est pas un modèle qui existe officiellement, mais plutôt le surnom donné à la Morris Mini originale par des amateurs qui la trouvent pas assez « mini » et décident… de la raccourcir! Le résultat final frôle la caricature ou encore paraît sorti tout droit d’une BD.

C’est un exemplaire récemment mis en vente en Angleterre et que nous avons entrevu sur le web qui nous a inspirés à vous en parler.

Rappelons que la Mini classique possédait quatre places et mesurait à peine trois mètres de long – 3 054 millimètres pour être exact. Rien à voir avec la MINI 3 portes moderne et ses 3 837 millimètres. Or, pour certains adeptes du réductionnisme et de l’adage « dans les petits pots, les meilleurs onguents », elle méritait d’être encore plus courte et de n’avoir que deux places.

Bien que les dimensions peuvent varier d’un cas à l’autre, on comprend que la Mini Shorty est généralement amputée d’environ 180 millimètres, lui donnant une longueur totale inférieure à 2 900 millimètres. Pour mettre ça en perspective, c’est moins long que l’empattement d’un VUS intermédiaire comme le Kia Telluride!

Ceci n’en fait pas la voiture la plus minuscule qui soi, par contre. La célèbre smart fortwo, qui a quitté le marché nord-américain au terme de l’année-modèle 2019, faisait 2 695 millimètres.

Pour réaliser la transformation de la Mini originale en Shorty, le derrière est tronqué, les portières sont modifiées et les cadres de vitres sont ajustés afin de suivre la silhouette du toit. Des élargisseurs d’ailes et de nouveaux pneus sont parfois ajoutés pour tromper l’œil quant aux proportions du véhicule.

À l’intérieur, comme vous pouvez le voir sur les images ici, les deux sièges avant sont enlevés et la banquette arrière, entrecoupée au milieu pour accommoder le frein à main, prend sa place. Voilà une idée drôle et ingénieuse à la fois.

Si le moteur ne change pas, on ne peut en dire autant du comportement routier digne d’un go-kart associé à Mini. La Shorty est non seulement plus légère, mais son empattement réduit et son centre de gravité déplacé amènent une nouvelle dimension pour le conducteur. Lors de notre prochain arrêt chez nos amis anglais, on se promet d’essayer d’en trouver une pour voir l’expérience que ça donne!