Que pensez-vous d'une Ford Focus ST 2018 de 110 000 km pour 21 000$?

Je souhaite me procurer une Ford Focus ST 2018. On en demande 21 000 $ et elle affiche 110 000 km. Est-ce une voiture fiable?

Bonjour Dave,

La Focus ST est amusante et apporte une bonne dose de sensations. Évidemment, le premier avantage de cette dernière est l’absence de la transmission automatique à double embrayage SelectShift qui se retrouvait dans les versions ordinaires. Ici, on a droit à une boîte manuelle précise et efficace, qui contribue aussi au plaisir de conduire.

On peut comparer la Focus ST à une Golf GTI au chapitre des performances. Toutefois, son comportement est un peu plus radical et on y perd en confort et en silence de roulement. La suspension est relativement ferme tout comme les sièges, et la voiture incite - de par sa vocation - à dépasser les limites de vitesse.

Est-elle fiable? Plus ou moins. Beaucoup de problèmes électroniques et de suspensions sont à prévoir. Et il faudra prendre de sérieuses précautions contre la corrosion, puisque la qualité de la peinture comme la protection antirouille sont franchement décevantes. Cela dit, l’élément le plus inquiétant demeure son précédent propriétaire : comment a-t-elle été conduite et entretenue? Souvent, l’acheteur type d’une telle voiture la malmène, considérant qu’il s’agit d’une auto sport qui procure, en plus, de belles sensations.

Obtenir l’historique de cette voiture constituerait donc à mon avis un gros avantage, ça vous permettrait d’avoir une meilleure idée de sa condition réelle. Quant à la facture, elle me semble très raisonnable, sauf si la bagnole affiche un dossier de CarFax (accident, réclamation, etc.).

