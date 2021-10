Quel VUS intermédiaire pour remplacer mon Subaru Forester?

Nous possédons un Subaru Forester et un Crosstrek, nous sommes donc habitués à la traction intégrale de Subaru. Nous cherchons plus d'espace pour la famille avec un véhicule 5 passagers et davantage de place dans le coffre. Nous sommes plus ou moins séduits par les Outback ou Ascent. Si nous choisissons d'aller vers des produits comme le Honda Pilot ou bien le Volkswagen Atlas, risquons-nous de nous ennuyer de la traction intégrale de Subaru? Merci infiniment pour vos conseils!

Bonjour Mathieu,

Le rouage intégral fait assurémment partie des plus grandes qualités des modèles Subaru, et de nombreux propriétaires craignent de perdre ce point fort en changeant de véhicule. Si vous possédez déjà un Forester, la différence de volume avec le coffre de l'Outback est notable, mais pas immense. Au lieu des 762 à 818 litres du Forester (selon les versions), l'Outback en propose 920 lorsque les sièges sont en place. Une fois les banquettes rabattues, le gain est moins important (jusqu'à 2 101 litres pour le Forester, contre 2 144 pour l'Outback).

Sachez également que l'Outback est le véhicule le plus plaisant à conduire de sa catégorie. Vous n'avez pas précisé si cet élément vous importait, mais dans tous les cas cela ne gâche rien. De sonc côté, l'Ascent propose plus de dégagement pour la tête. En revanche sa conduite est nettement moins engageante que celle d'un Outback ou d'un Forester.

Parmi les concurrents que vous avez nommés, le Honda Pilot est sans aucun doute le plus intéressant. En dépit de son âge avancé, le Pilot propose toujours un bon espace intérieur, une conduite actuelle ainsi qu'un moteur V6 performant et fiable. Il n'y a que le design de l'habitacle qui trahit réellement l'âge du véhicule. Le Volkswagen Atlas n'est pas un mauvais véhicule, sa direction est précise et son espace intérieur généreux. Mais son moteur manque un peu d'entrain comparé à ses concurrents et la qualité de son intérieur peine également à convaincre. En comparant directement l'Atlas et le Pilot, notre préférence irait plutôt du côté de Honda.

Concernant la traction intégrale, sans avoir comparé l'Ascent et le Pilot face à face dans des conditions extrêmes, il est difficile de tirer des conclusions définitives. Mais d'après nos essais réalisés en hiver, le rouage intégral SH-AWD de Honda fonctionne également très bien et devrait vous convenir pour une utilisation quotidienne.

