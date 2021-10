Le nouveau Jeep Cherokee, c’est pour quand?

Philippe, un lecteur du Guide de l’auto, possède un Jeep Cherokee 2015. Il souhaite se procurer un nouveau modèle, mais il attend la nouvelle génération du Cherokee et il se demande si celle-ci arrivera bientôt.

Au cours de cette nouvelle capsule En Studio, Antoine Joubert et Daniel Melançon se penchent sur cette question fort intéressante.

Il faut dire qu’au cours des derniers mois, Jeep n’a pas chômé. On a d’abord présenté les nouveaux Wagoneer et Grand Wagoneer, puis on a levé le voile sur la nouvelle génération du Grand Cherokee.

Dans le cas du Cherokee, par contre, le mystère plane toujours quant à l’arrivée d’une nouvelle génération. Histoire à suivre…