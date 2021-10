Les Moteurs Décarie fête son 75e anniversaire

Le concessionnaire montréalais Les Moteurs Décarie souligne son 75e anniversaire en 2021.

Aujourd’hui détaillant des marques de luxe Jaguar, Land Rover, Aston Martin et Bentley, ce concessionnaire de prestige a vu le jour en 1946 sur le Boulevard Décarie à Montréal. Max Segal et son fils Moe y vendaient à l’époque des véhicules d’occasion.

C’est le fils de Moe, Joel, qui a assuré le développement de la franchise au cours des dernières décennies. Et aujourd’hui, son propre fils occupe de poste de vice-président de l’entreprise. Cela fait de la concessions Les Moteurs Décarie l’une des rares entreprises locales à être exploitée par la même famille depuis quatre générations.

« La famille est et a toujours été au cœur des Moteurs Décarie », explique Joel Segal. « Nous considérons nos clients, nos employés et notre ville comme notre famille. Ils nous font confiance depuis des générations. Notre 75e anniversaire revêt donc une importance toute particulière. »

Pour souligner cet anniversaire, le concessionnaire a mis en ligne une vidéo (en anglais) retraçant son histoire de ses débuts jusqu’à aujourd’hui.

En plus de vendre certaines des voitures les plus exclusives de la province, Les Moteurs Décarie se font une fierté de redonner à la communauté, notamment par l’entremise de la bourse d’études Women Who Drive, qui permet de financer les études de femmes étudiant dans des programmes liés à l’entrepreneuriat, aux finances ou aux technologies commerciales.

Aujourd’hui, Les Moteurs Décarie abrite une salle d’exposition de 100 000 pieds carrés. « Aujourd’hui, nous sommes bien plus qu’un concessionnaire. Nous sommes une maison. Une maison qui accueille quatre marques emblématiques prospères; une maison où clients et employés font partie de la famille; une maison où l’histoire va de pair avec l’innovation, et la tradition, avec le raffinement”, a conclu M. Segal.