Volvo : un rappel majeur pour des coussins gonflables qui explosent

Le problème des coussins gonflables dont les dispositifs de gonflage peuvent exploser se poursuit. Cette fois, c’est Volvo qui annonce un rappel majeur à la suite du décès d’un occupant.

Le constructeur suédois a annoncé mardi que plus de 460 000 véhicules sont affectés à l’échelle mondiale, dont quelque 259 000 aux États-Unis et très exactement 7 048 au Canada. Les modèles visés sont la berline S80 2001 à 2006 et la berline S60 2001 à 2009.

Il s’agit en fait d’une expansion d’un rappel similaire qui avait été émis en novembre 2019 et qui touchait alors 124 000 véhicules au total.

On répète le scénario : l’agent propulseur dans les dispositifs de gonflage peut se dégrader après une longue exposition à de l’humidité et des températures élevées, entraînant une explosion dont les débris peuvent atteindre et blesser les passagers. Malheureusement, dans le cas qui a été signalé par Volvo, une personne est décédée.

Photo: WheelsAge

La différence cette fois-ci, c’est que les dispositifs en question n’ont pas été fabriqués par l’équipementier japonais Takata, maintenant en faillite et à l'origine de rappels totalisant plus de 100 millions de véhicules, mais plutôt par l’entreprise allemande ZF Friedrichshafen. Les coussins, eux, ont été assemblés par Autoliv.

Un porte-parole de ZF a confirmé qu’aucune autre marque de véhicules en Amérique du Nord n’avait reçu des dispositifs de gonflage utilisant le même agent propulseur.

Les concessionnaires Volvo vont remplacer les coussins gonflables des modèles cités plus haut. Les avis de rappel seront acheminés aux propriétaires à compter de la fin novembre.

Gageons qu’on n’a pas encore fini d’entendre parler des coussins qui explosent…