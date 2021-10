Que pensez-vous de la Volvo S90?

J’aimerais connaître votre opinion sur la Volvo S90. J’ai beaucoup lu au sujet de cette voiture et suis capable de me faire une idée de la fiabilité et des coûts d’entretien. Elle remplacerait une Ford Taurus SHO 2013 que j’ai adorée.

Bonjour Christian,

La Volvo S90 est fascinante et incroyablement confortable. La version Recharge avec motorisation hybride rechargeable est selon moi la plus alléchante en raison de son rendement tout électrique sur quelque 34 kilomètres, mais aussi parce que le couple initial et la puissance sont supérieurs à ce que livre la version T6.

C’est une voiture élégante, raffinée, proposant des sièges douillets et un environnement épuré dont le design n’a pas pris une ride. Depuis quelques années, Volvo ne la produit hélas qu’avec l’empattement allongé, la rendant certes encore plus confortable, mais aussi plus encombrante. Cela dit, son comportement comme l’ambiance à bord procure un sentiment unique et très agréable, que vous ne retrouverez pas ailleurs.

Le véritable problème de la S90 demeure cependant sa très forte dépréciation. Une voiture qui pourrait vous coûter de 35 à 40% de dépréciation sur deux ans à peine, surtout si vous optez pour un modèle T6. Cela s’explique bien sûr par le désintérêt envers les berlines, mais aussi par une facture élevée doublée d’une réputation de fiabilité quelconque. À vous de voir si vous êtes prêts à prendre le risque.

Je me permets donc, si vous envisagez une alternative, de vous recommander la Genesis G80.

Une automobile qui sera prochainement déclinée en version 100% électrique, mais qui dans sa version 3.5T Prestige vous offre selon moi une bien meilleure valeur que la Volvo S90 T6, pour un prix tout à fait comparable. Cette voiture s’accompagne également d’une garantie complète de cinq ans, doublée d’un service inclus pour cette même durée.

