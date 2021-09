Confirmé : un Ford Bronco Raptor s’en vient en 2022

Ce n’est pas un secret que Ford travaille sur une version plus musclée du tout nouveau Bronco, naturellement appelée Bronco Raptor, mais aujourd’hui la compagnie nous annonce officiellement sa venue en 2022.

Le chef de la direction de Ford, Jim Farley, nous avertit sur Twitter de bien attacher notre tuque (« hold on to your butts » sont ses mots exacts) et la très brève vidéo qui l’accompagne tend à lui donner raison.

Sur un fond de musique dramatique, on voit d’abord en plan rapproché la nouvelle calandre du Bronco Raptor, avec les grosses lettres « FORD » qui remplacent le nom Bronco. Elle adopte un contour contrastant tout comme les ailes très évasées qui abritent immanquablement des pneus surdimensionnés.

La seule autre chose qui apparaît dans la vidéo, c’est un vaste nuage de poussière créé par le Bronco Raptor qui file à vive allure en dehors de la route. On ignore le moteur qui se trouve sous le capot – le même V6 de 3,5 litres développant 450 chevaux et 510 livres-pied de couple que le F-150 Raptor, ou peut-être un V6 de 3,0 litres tournant autour de 400 chevaux? – mais ça promet!

Pour le reste, attendez-vous à une suspension de meilleur calibre avec plus de débattement, à une garde au sol accrue et à des voies élargies. Selon certaines sources, seule la configuration à quatre portes sera disponible. Et ne comptez pas sur la boîte manuelle cette fois-ci.

Le Ford Bronco Raptor rivalisera directement avec le nouveau Jeep Wrangler Rubicon 392, dont le V8 HEMI de 6,4 litres produit 470 chevaux et 470 livres-pied de couple. Celui-ci est capable de passer de 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes.

