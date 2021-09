La Toyota Sienna 2021, un bon achat?

Je possède actuellement une Toyota Sienna 2018 de base et je convoite un modèle 2021 équipé d’une motorisation hybride. Que pensez-vous de cette déclinaison?

Bonjour Christiane,

Depuis l’année-modèle 2021, toutes les versions de la Toyota Sienna sont désormais équipées d’une motorisation hybride. Toyota semble avoir remporté son pari puisque la Sienna est actuellement la fourgonnette la plus demandée sur le marché. Avec une consommation oscillant entre 7 et 8 L/100 km et avec la possibilité d’un rouage intégral, elle constitue le meilleur des mondes pour l’acheteur pragmatique d’une fourgonnette qui désire obtenir un produit fiable et durable.

Photo: Toyota

Malheureusement, les Sienna sont très rares sur le marché. Selon la version voulue, vous pourriez devoir patienter très longtemps, voire même jusqu’au début de l’année prochaine. Ne pensez donc pas pouvoir bénéficier d’un rabais, aussi petit soit-il, puisque la demande est beaucoup plus grande que l’offre. Cela dit, avec votre Sienna 2018, vous avez un atout considérable qui pourrait peut-être faciliter votre accès à un modèle neuf. Pourquoi? Parce que le concessionnaire qui vous vendra votre nouvelle Sienna souhaitera reprendre votre modèle d’occasion, sachant que ces véhicules sont eux aussi très rares et qu’ils se revendent avec un bon profit.

Prenez donc soin de bien évaluer l’offre que le concessionnaire vous fera pour votre Sienna, considérant que vous récupérerez aussi l’équivalent des taxes sur sa valeur avec l’achat du nouveau modèle.

Dans le cas où il y aurait une dette rattachée à votre Sienna actuelle, faites attention à l’offre que l’on pourrait vous faire. Il est facile dans ce cas de jouer avec les chiffres, mais sachez que votre véhicule vaut beaucoup plus cher que ce qu’anticipait le marché en 2018, au moment d’établir les valeurs résiduelles. Un bon moyen de connaître la valeur réelle de votre véhicule est de le comparer sur des sites de petites annonces spécialisés. Le concessionnaire devrait normalement vous offrir de 3 000 $ à 4 000 $ en deçà de la valeur du véhicule, qu’il devra remettre en condition puis revendre avec un profit. Maintenant, puisque vous récupérerez l’équivalent des taxes, cette offre devrait finalement être équivalente à celle d’un particulier qui vous offrirait le plein prix.

Quant à la Sienna hybride, sachez qu’elle est mieux insonorisée et plus confortable que la vôtre, mais un tantinet moins souple au chapitre du rendement mécanique. En fait, vous troquez ici un moteur V6 pour un quatre cylindres avec hybridation, jumelé à une boîte CVT. Vous découvrirez donc un véhicule beaucoup moins énergivore, mais certainement moins puissant que votre Sienna actuelle.

En terminant, sachez que la Sienna hybride partage sa technologie avec le RAV4 et la Venza. Une motorisation éprouvée, très fiable, et qu’il ne faut absolument pas craindre, même pour le long terme.

