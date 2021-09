La Porsche Taycan est victime de son succès

Les premiers mois suivant le lancement de la Porsche Taycan en septembre 2019 nous permettaient déjà d’entrevoir un bon succès pour cette berline sport 100% électrique. Plus tôt cette année, la compagnie a ajouté une familiale appelée Taycan Cross Turismo et la demande s’est accrue encore plus.

Aujourd’hui, la Taycan se retrouve victime de sa popularité. Porsche avait prévu d’en vendre 20 000 exemplaires dans le monde dans toute l’année 2021, mais elle a atteint ce plateau en un peu plus de six mois.

La Taycan est présentement nez à nez avec la légendaire 911 en termes de ventes chez Porsche – sans surprise, les VUS Cayenne et Macan sont premier et deuxième – et elle pourrait très bien franchir les 40 000 unités vendues d’ici le 31 décembre, avec une majorité provenant de la Chine et des États-Unis.

Évidemment, Porsche n’a pas encore la capacité d’en produire autant. Les clients qui commandent une Taycan peuvent donc s’attendre à de plus longs délais avant d’en prendre possession.

C’est quand même remarquable, d’autant plus qu’on parle d’une voiture très dispendieuse. Au Canada, sept déclinaisons figurent au menu, les prix variant de 119 900 $ à 218 000 $ avant les frais et les options. La Taycan à propulsion n’est pas offerte chez nous, ce qui aurait ajouté une option plus abordable.

Visiblement, il y a beaucoup d’intérêt pour des voitures électrifiées chez Porsche, le constructeur ayant remporté son pari d’explorer cette avenue plus tôt que tard. La future 911 hybride attendue prochainement pourrait décevoir des puristes de la marque, mais gageons qu’un plus grand nombre d’amateurs seront prêts à mettre la main dessus.

En vidéo : La Porsche Taycan Cross Turismo 2021 à l'essai