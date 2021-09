En vidéo : les 10 meilleures marques pour la qualité en 2021 selon J.D. Power

La firme américaine J.D. Power a récemment publié son rapport annuel des marques automobiles affichant la meilleure qualité initiale sur une période de trois mois après la prise de possession.

Pour ce faire, on a sondé plus de 110 000 acheteurs américains de véhicules millésimés 2021 et on a comptabilisé le nombre de problèmes répertoriés pour chaque marque.

Encore une fois, les systèmes d’infodivertissement sont le gros talon d’Achille des nouveaux véhicules, générant près du quart de l’ensemble des problèmes à eux seuls. Les clients se plaignent surtout des applications Android Auto/Apple CarPlay et de la reconnaissance vocale.

Pour connaitre l’identité des 10 marques les moins problématiques de 2021, visionnez la capsule vidéo au haut de cet article!