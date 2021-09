Subaru dévoile le Forester Wilderness 2022

Comme on s’y attendait, Subaru a dévoilé aujourd’hui le nouveau Forester Wilderness 2022, une version plus aventureuse et axée sur le hors-route de son populaire VUS compact. Ce modèle vient rejoindre l’Outback Wilderness qui a fait ses débuts plus tôt cette année.

Subaru en a également profité pour redessiner la partie avant du Forester, augmenter la capacité de charge de ses rails de toit, puis ajouter de nouvelles commodités et caractéristiques de sécurité par le biais du système EyeSight, dont un système de braquage automatique d'urgence.

À l’instar de la familiale multisegment, la version Wilderness s’insère au milieu de la gamme du Forester. L’extérieur se démarque avec une calandre d’apparence plus robuste, une plaque de protection sous le pare-chocs avant, une bande noire anti-éblouissement sur le capot et des phares antibrouillard hexagonaux à DEL. Il y a bien sûr des écussons propres à ce modèle et divers accents au fini cuivré anodisé.

Photo: Subaru

Davantage de plastique vient envelopper le bas de la carrosserie et le contour des ailes, qui abritent des jantes exclusives de 17 pouces chaussées de pneus tout-terrain Yokohama GEOLANDAR offrant une meilleure traction dans la boue et le gravier (un pneu de secours pleine grandeur est rangé sous le coffre).

Les capacités hors route du Forester Wilderness sont aussi rehaussées par des composantes de suspension améliorées qui élèvent la garde au sol à 9,2 pouces, d’autres réglages spécifiques pour le châssis de même que la fonction X-MODE incluse de série (pratique notamment en descente sur des terrains glissants).

Photo: Subaru

Soulignons enfin les quelques garnitures et coutures de couleur cuivrée à l’intérieur ainsi que le revêtement imperméable StarTex sur les sièges. Les tapis protecteurs toutes saisons ornés du logo Wilderness et le plateau étanche dans le coffre sont livrés de série.

Comme tous les autres Forester, la version Wilderness exploite un moteur à quatre cylindres à plat de 2,5 litres qui développe une puissance de 182 chevaux et un couple de 176 livres-pied via une boîte Lineartronic à variation continue et le très efficace rouage intégral symétrique à prise constante de Subaru. Avec ses réglages spécifiques, elle peut remorquer jusqu'à 1 360 kilogrammes (3 000 livres).

Les prix canadiens du Subaru Forester 2022 seront annoncés à l'approche de sa mise en vente cet automne.

