Le Lexus GX nous rappelle qu’il existe avec du nouveau pour 2022

Le Lexus GX n’est vraiment pas le premier nom qui nous vient en tête lorsqu’il est question de VUS intermédiaires de luxe. D’ailleurs, on vous pardonne si vous aviez oublié qu’il existe. Cela dit, la compagnie lui a apporté quelques changements pour l’année-modèle 2022, que vous pourrez voir chez les concessionnaires à compter de septembre.

D’abord, une version appelée Signature (71 700 $ plus transport et préparation) devient le nouveau point d'entrée de la gamme. Elle possède des roues de 18 pouce, un système audio à neuf haut-parleurs, des sièges avant chauffants et ventilés avec mémorisation pour le conducteur, des sièges chauffants aux places latérales de la deuxième rangée, le contrôle de la température arrière, des essuie-glaces activés par la pluie et un toit ouvrant à commande assistée.

Une autre nouveauté est l’Édition Accents noirs (75 550 $). Comme son nom l’indique, celle-ci arbore des jantes de 18 pouces au fini noir brillant, des longerons et barres transversales de toit uniques, une calandre chromée noire, des garnitures de pare-chocs et de phares antibrouillard gris foncé et des cadres de glaces noirs. À l'intérieur, la doublure de plafond et les sièges adoptent un look sombre. Il y a aussi des garnitures en frêne au fini noir mat sur le volant.

Photo: Lexus

Les deux versions supplémentaires au menu sont celle équipée du groupe Premium (79 650 $) et celle dotée du groupe Exécutif (83 350 $). Dans tous les cas, le moteur reste le même V8 de 4,6 litres développant 301 chevaux et un couple de 329 livres-pied. Jumelé à une boîte automatique à six rapports, il peut remorquer jusqu’à 2 948 kilogrammes (6 500 livres).

Pour ce qui est des autres nouveautés au Lexus GX 2022, soulignons le système de navigation Lexus avec Remote Connect sur un écran tactile de 10,3 pouces. Les fonctions Service Connect et Safety Connect sont aussi incluses. Enfin, Lexus ajoute le Caviar métallisé à sa palette de couleurs.

En studio : Quel VUS de luxe choisir?