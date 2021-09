Quel petit VUS choisir en 2022?

Je demeure sur la Côte-Nord et je souhaite me procurer l’an prochain ce qui sera mon dernier véhicule, un petit VUS. J’hésite entre Toyota, Subaru et Honda. J’ajoute que je possède actuellement une Honda Civic avec laquelle je n’ai aucun problème.

Bonjour Gaétane,

D’abord, je me permets de souligner que la définition de « petit VUS » peut varier d’une personne à l’autre. Certains considèrent par exemple le Toyota RAV4 comme petit, alors que d’autres envisagent l’achat d’un véritable petit VUS, façon Subaru Crosstrek ou Honda HR-V.

Je devine cependant que vous ne recherchez pas à tout prix un grand volume de chargement et que vous souhaitez surtout un véhicule fiable, durable et sécuritaire. Pour l’heure, il est clair à mon esprit que le Subaru Crosstrek est un produit tout indiqué. Fiable, solide et doté d’un excellent rouage intégral, il vous procurera un grand sentiment de sécurité et une conduite des plus impressionnantes durant la saison froide. Son confort s’est également beaucoup amélioré depuis sa refonte de 2018, faisant de lui un petit véhicule taillé sur mesure pour les besoins des automobilistes québécois.

Photo: Germain Goyer

Subaru a donc pour l’heure l’avantage sur Honda, qui propose un HR-V non seulement vieillissant, mais également très mal insonorisé. Du côté de Toyota, on débarque cette année avec la Corolla Cross. C'est une rivale directe de la Subaru Crosstrek et qui semble tout aussi convaincante, bien que l’avantage d’un rouage intégral réellement performant demeure du côté de Subaru. Par ailleurs, vous pourriez envisager l’achat d’une Corolla Cross sans aucun souci, avec la garantie qu’elle sera fiable et durable.

Photo: Germain Goyer

Pour sa part, Honda transformera aussi son HR-V, mais uniquement pour l’année-modèle 2023. Ainsi, si vous avez l’intention de vous procurer un véhicule dans les douze prochains mois, le Subaru est, selon moi, la meilleure valeur, avec comme deuxième choix la Corolla Cross.

