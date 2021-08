La Porsche Taycan 2022 fait le plein de technos et de couleurs

La Porsche Taycan 2022, incluant la berline et la familiale Cross Turismo, sera en vente cet automne et propose différentes améliorations que les conducteurs sauront apprécier.

Tout d’abord, Android Auto est désormais intégrée au système d’infodivertissement, rejoignant ainsi Apple CarPlay. Il faudra cependant brancher son téléphone dans le port USB-C, car l’application n’est malheureusement pas sans fil dans ce cas-ci.

Parlant du système d’infodivertissement, l’affichage et les menus ont été légèrement revus afin d’offrir plus de choix et de personnalisation. On retrouve cinq options de menu au lieu de trois sur le côté gauche de l’écran central et les icônes peuvent être déplacées séparément.

L’assistant vocal a été amélioré dans le but de mieux comprendre des instructions énoncées dans un langage naturel, tandis que le système de navigation calcule plus rapidement les itinéraires et affiche les données de façon plus claire à l’aide d’une infographie repensée.

Photo: Porsche

Sur le plan de la conduite, il faut souligner le nouvel assistant de stationnement télécommandé en option, qui permet par exemple d’entrer ou de sortir d’un espace de stationnement à distance par le biais d’un téléphone intelligent. Nul besoin de se trouver au volant, ce qui peut s’avérer très pratique dans des endroits restreints ou lorsque le véhicule garé à la gauche est trop rapproché pour ouvrir la portière. Des stationnements en parallèle et perpendiculaire sont aussi possibles avec cette technologie.

Ensuite, Porsche a amélioré une fois de plus les systèmes de recharge et de gestion thermique. La batterie à haute tension peut maintenant se réchauffer à une température plus élevée, ce qui accélère le début de la recharge rapide et réduit le temps nécessaire au processus. Par surcroît, la chaleur émise par les composantes électriques est davantage mise à profit pour réguler la température de la batterie lorsqu’il fait froid. Reste à voir si les cotes d’autonomie de la Taycan 2022 augmenteront en conséquence.

Photo: Porsche

Finalement, en plus des 17 couleurs de carrosserie disponibles de série, 65 autres s’ajoutent en option via le programme de personnalisation Porsche Exclusive Manufaktur. L’une d’elles, Rubystar, plaira aux nostalgiques des années 1990. Une seconde option accorde aux clients de la Taycan la liberté de choisir absolument n’importe quelle teinte qu’ils désirent.

Les prix canadiens de la Porsche Taycan 2022 seront annoncés ultérieurement.

En vidéo : Notre essai routier de la Porsche Taycan Cross Turismo 2021