Ford Explorer ST-Line 2022 : l'apparence avant la performance

Après l'arrivée de l'Explorer Timberline à tendance aventurière, Ford vient de dévoiler une nouvelle version de son VUS intermédiaire : l'Explorer ST-Line. Si vous connaissez bien les produits du constructeur américain, vous savez que la dénomination ST désigne des véhicules à tendance sportive. On a pu retrouver ce logo sur la Focus, la Fiesta, le Edge et même l'Explorer, puisque cette version vitaminée dispose d'un V6 de 3 litres turbocompressé qui développe 400 chevaux.

Mais avec sa nouvelle mouture ST-Line, Ford s'adresse aux consommateurs qui souhaitent s'offrir un VUS d'apparence plus dynamique, mais sans payer le prix d'un Explorer ST. Une tactique de vente déjà observée chez les constructeurs allemands, qui offrent tous des ensembles d'apparence plus sportive pour leurs modèles d'entrée et de milieu de gamme.

Il n'y a donc pas de V6 biturbo sous le capot, mais plutôt le 4 cylindres de 2,3 litres (300 chevaux) associé à une transmission automatique à 10 rapports. Ford annonce un prix de base de 51 059 $, un tarif plutôt bien placé face à la concurrence, mais qui permet surtout d'économiser 10 000 $ par rapport au Explorer ST.

Du côté des équipements, Ford différencie le ST-Line grâce à ses jantes de 20 pouces en aluminium. On retrouve également de nombreux accents noirs, comme la calandre, l'emblème de capot, le cache qui surplombe la plaque d'immatriculation ainsi que des phares et des feux arrière teintés. À l'intérieur, c'est une nouvelle fois le noir qui domine, que ce soit la sellerie ou le tableau de bord. Le tout étant agrémenté de surpiqûres rouges dans tout l'habitacle.

Photo: Ford

Les modèles ST-Line sont également dotés de l'ensemble des aides à la conduite Co-Pilot360, ainsi qu'une système audio amélioré à 12 haut-parleurs et une caméra à 360°. Selon Ford Canada, l'Explorer ST-Line sera disponible chez les concessionnaires un peu plus tard cette année, sans plus de précisions.

Plus globalement, la gamme Explorer reçoit également quelques modifications. Deux nouvelles couleurs font leur apparition (bleu pierre et velours bourgogne), de nouvelles garnitures de sièges à deux couleurs pour l'ensemble décor sport XLT (gris ardoise et noir ébène) et une banquette arrière à la deuxième rangée pour les modèles Timberline. Enfin, le moteur V6 de 3 litres est désormais livré de série dans les modèles haut de gamme Platinum.

