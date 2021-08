Quel véhicule choisir pour s'aventurer sur les routes de gravier?

Ma conjointe parcourt entre 30 000 et 40 000 kilomètres par année dans le cadre de son travail. Du lot, près de 10 000 kilomètres sont effectués sur une route de gravier. J’aimerais lui trouver une alternative à une camionnette pleine grandeur qui est trop rigide. Je désire pour elle un minimum de confort et de douceur. Auriez-vous une camionnette intermédiaire à me conseiller? Un véhicule utilitaire sport serait-il une alternative intéressante?

Bonjour Serge,

Il est vrai que les camionnettes pleine grandeur ne sont pas exemplaires sur le plan du confort. Ceci dit, depuis environ une décennie, le Ram 1500 propose des suspensions à ressorts hélicoïdaux qui procurent un confort bien plus élevé que des suspensions à ressorts à lames comme c’est le cas notamment chez Ford, General Motors et Toyota avec les F-150, Silverado, Sierra et Tundra.

Avec les informations que vous nous avez fournies concernant l’utilisation que votre conjointe fait d’un véhicule, une camionnette intermédiaire pourrait être une avenue intéressante. Cela dit, un Toyota Tacoma ou un Chevrolet Colorado, ce n’est pas non plus ce qu’il y a de plus confortable. De plus, lorsqu’on lit votre question, on remarque que vous n’écartez pas la possibilité d’opter pour un VUS. Dans cette optique, nous vous proposons d’envisager le – presque ! – parfait compromis entre une camionnette intermédiaire et un VUS : le Honda Ridgeline.

Construit sur la même plateforme que le Honda Pilot, il est donc doté d’une structure monocoque, ce qui le différencie des Ranger, Canyon, Colorado, Tacoma et du nouveau Nissan Frontier qui reposent sur un châssis en échelle. Ainsi, avec un Ridgeline, vous ne bénéficierez pas de la robustesse des autres camionnettes américaines et japonaises, mais vous profiterez d’une plus grande convivialité au quotidien. Souvent dénigré par les propriétaires de camionnettes traditionnelles, le Ridgeline est pourtant un véhicule qui répondrait aux besoins de bon nombre d’entre eux.

Bien que vous n’ayez pas fait mention de la capacité de remorquage dans vos critères, il est intéressant de noter que le Ridgeline peut remorquer une charge s’élevant jusqu’à 5000 livres.

Dans la même lignée, Hyundai débarque sur le marché pour 2022 avec le Santa Cruz. Tout comme le Ridgeline, sa conception est monocoque. Il emprunte sa plateforme au Tucson et sa mécanique au Sorento. Étant donné qu’il est encore tout frais et nouveau, nous nous gardons toutefois une certaine réserve avant de le recommander sur tous les toits.

