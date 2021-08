Lincoln Navigator 2022: légère brise de changement

Le Lincoln Navigator vogue vers son année-modèle 2022 avec de discrètes retouches esthétiques et techniques. On est loin d’une mise à jour bien garnie dont ce porte-étendard de la marque Lincoln pourrait grandement bénéficier, comme ça a été le cas pour son grand rival le Cadillac Escalade. Mais ces quelques changements stratégiques visent à le garder à flots jusqu’à sa prochaine refonte.

Le Guide de l’Auto s’est assis (virtuellement) avec les designers et ingénieurs Lincoln pour prendre le pouls de l’édition 2022 du Lincoln Navigator qui devrait accoster dans les concessions canadiennes au début de l’année prochaine.

Photo: Lincoln

Quelques itérations esthétiques

Le physique du Lincoln Navigator a reçu quelques ajustements. Une grille de calandre légèrement modifiée à l’avant est l’une des améliorations les plus visibles. Celle-ci est flanquée de phares à projecteur de pixels adaptatifs de série. À l’arrière, le postérieur a été légèrement redessiné avec de nouveaux feux 3D. Le Lincoln Navigator conserve somme toute son look, du côté canadien du moins, car nos voisins du sud reçoivent eux de nouvelles thématiques personnalisées qui offrent un peu plus de variété dans le look, mais sans plus.

Puissance légèrement diminuée, dynamique de conduite anticipatrice

Le troupeau de chevaux en a perdu quelques-uns dans cette transition vers le modèle 2022. En effet, le moteur V6 turbocompressé de 3,5 litres qui développait jadis 450 chevaux et 510 lb-pi de couple fournit dorénavant 440 chevaux avec le même nombre de livres-pied. Inutile de s’alarmer, parce qu’une petite coupe de dix chevaux dans une cavalerie de cette ampleur à 5 500 tr/min ne froissera probablement personne, surtout dans un véhicule de ce format.

Photo: Lincoln

Selon les représentants de la marque, la livraison de la puissance devrait s’effectuer de manière plus graduelle. Lorsque nous leur avons demandé si la consommation d’essence allait en bénéficier, ne serait-ce que de manière marginale, on nous a répondu que les cotes de consommation officielles allaient être divulguées à une date ultérieure.

Parce qu’on a souvent critiqué le Lincoln Navigator pour son roulement quelque peu saccadé comparativement à ce qu’il vante côté confort, les ingénieurs ont ajouté la fonction de prévisualisation de la route à la suspension adaptative. Une douzaine de capteurs, dont une caméra pointée vers l’avant, amasse des données à la seconde et ajuste le calibrage des suspensions pour assurer, selon Lincoln, une conduite dorénavant plus confortable.

Photo: Lincoln

Un écran plus volumineux et une technologie de conduite semi-autonome

Lincoln a récemment annoncé qu’elle concoctait sa propre version du système de conduite semi-autonome Blue Cruise, qui se répand graduellement dans le catalogue Ford et qui use d’un principe similaire au système Super Cruise de GM. Le Lincoln Navigator adoptera donc ce système baptisé « ActiveGlide », qui permet au Navigator de naviguer la route de manière mains libres sur un peu plus de 200 000 kilomètres de tronçons de route prédéterminés à travers l'Amérique du Nord. Le système étudie les conditions routières, mais également l’attention du conducteur pour demeurer actif, ou se désactiver si les facteurs essentiels à son fonctionnement ne sont pas réunis.

Dans l’habitacle, l’écran du système d’infodivertissement a pris du gabarit et mesure dorénavant 13,2 pouces. Il abrite le système SYNC 4 qui s’est déjà montré plus intuitif dans certains modèles Ford. Une nouvelle chaîne ambiophonique Revel Audio Ultima 3D est également au menu, et celle-ci ne compte plus seulement 20 haut-parleurs comme dans le modèle sortant, mais 28!

Photo: Lincoln

Côté confort, on vante un système de massage amélioré livrable pour les sièges avant, mais également pour les sièges de deuxième rangée. Pour les passagers à l’arrière, les fonctions massage ainsi que celles du chauffage, de la ventilation et des commandes audio peuvent être réglées à partir d’un nouvel écran numérique de 5,8 pouces logé dans la console centrale.

Les informations exactes concernant la tarification et la disponibilité canadienne de ce Lincoln Navigator légèrement renouvelé seront dévoilées à une date ultérieure.

