Toyota a maintenant vendu 50 millions de Corolla

La vaste majorité des gens recherchent des voitures fiables, économiques et pratiques. Voilà pourquoi la Toyota Corolla est aussi populaire. Et maintenant, la compacte japonaise peut se vanter d’un exploit absolument incompable.

En effet, Toyota a récemment vendu le 50 millionième exemplaire de la Corolla depuis les débuts du modèle en 1966, il y a 55 ans et douze générations de cela. C’est un à toutes les 28 secondes!

Ce nombre comprend toutes les berlines, familiales, coupés, voitures à hayon et même fourgonnettes qui ont porté le nom Corolla dans plus de 150 pays. C’est loin devant la Volkswagen Golf, qui a huit ans de moins et n’a pas encore atteint 40 millions de ventes.

Photo: Toyota

Fait important à souligner : la Corolla a devancé sa grande rivale, la Honda Civic, dans le top 10 des voitures les plus vendues au Canada après les six premiers mois de 2021. Reste à voir si elle maintiendra cette position malgré l’arrivée récente sur le marché de la nouvelle Civic 2022.

Par ailleurs, profitant du succès du nom Corolla, Toyota a fait le choix d’appeler son nouveau multisegment sous-compact Corolla Cross. Ce véhicule débarquera d'ici l'automne comme modèle 2022, prêt à faire la guerre avec les autres petits utilitaires que les consommateurs s’arrachent.

Photo: Toyota

Saluons également les efforts du constructeur pour dynamiser sa vénérable compacte, par exemple avec l’Édition Apex (ci-dessus). Bien sûr, la Corolla sportive que l’on souhaite n’est pas celle-ci, mais plutôt la GR Corolla qui fait l’objet de rumeurs de plus en plus persistantes. Il serait question de 250 chevaux environ et d’un rouage intégral. À ne pas manquer!

En vidéo : Le nouveau Corolla Cross 2022 et la Corolla, quel rapport?